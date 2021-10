”Jos yksi laiton mielenosoitus sallitaan, se johtaa toiseen ja kolmanteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mielestä lain ja järjestyksen puolustamisesta ei tule livetä kertaakaan.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) kirjoittaa Puheenvuorossa, ettei Elokapinan toimintatapaa voi hyväksyä.

– Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on koko historian ajan ollut laillisuuden, järjestyksen ja viranomaisten kunnioittaminen. Kokoomukselle tämä on ollut johtolanka jo Svinhufvudin ajoista lähtien. Demokratia on olemassa juuri sitä varten, että asiat päätetään kansanvaltaisesti ja asioita voi muuttaa vaalien kautta, jos ajatuksilleen saa riittävästi kannatusta, Arto Satonen toteaa.

Hänen mukaansa demokratiaan kuuluu olennaisena oikeutena oikeus osoittaa mieltä. Olennaista kuitenkin on se, että mieltäkin osoitetaan järjestäytyneesti.

– Elokapinan tarkoitus ei ole ollut osoittaa mieltä hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan, vaan julkisuutta asialle on haettu tukkimalla teitä ja aiheuttamalla siten vaikeuksia muille ihmisille. Tällaista toimintaa ei voi demokratiassa hyväksyä, oli asia mikä hyvänsä, Satonen kirjoittaa.

– Poliisi teki aivan oikein tyhjentäessään kadut. Jos mielenosoitus jatkuu eduskunnan pihassa, niin siinä se voi jatkua pitkäänkin, jos intoa riittää. Muiden ihmisten elämän vaikeuttaminen mieltä osoittamalla ei kuitenkaan kuulu demokratiaan.

Elokapinan edustajien viittaukset kansalaistottelemattomuuden vaikuttavuuteen kertovat hänen mielestään , että ei lainkaan ymmärretä mistä on kyse.

– On aivan eri asia eletäänkö demokratiassa vai diktatuurissa. Diktatuurissa on vain vähän mahdollisuuksia saada asiaansa esille ja silloin kansalaistottelemattomuus on keskeinen keino yrittää vaikuttaa. Sen sijaan demokratiassa tällaista ei tarvita. Demokratiassa päätöksiä tekevät kansalta mandaatin saaneet henkilöt. Lait muuttuvat, jos kansan enemmistön näkemys muuttuu, kansanedustaja katsoo.

– Lain ja järjestyksen kunnioittamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sen puolustamisessa ei livetä kertaakaan. Jos yksi laiton mielenosoitus sallitaan, niin se johtaa toiseen ja kolmanteen. Jos jokainen itse saa päättää minkä asian takia voi estää toisia liikkumasta Mannerheimintiellä, niin siellä ei kohta ajeta lainkaan. On siis pidettävä kiinni laista ja järjestyksestä mielen osoittamisessa, oli kyse mistä asiasta tahansa.