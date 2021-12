”Jos Vladimir Putin hyökkää, alkaa verinen sissisota”

Ukraina on tutkijan mukaan valmis puolustautumaan, koska vaihtoehto olisi helvetillinen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi tutkija-toimittaja Olga Tokariukin mukaan sietää sitä, että Ukraina vahvistuu päivä päivältä. Kremlin propagandakoneisto pyrkii hänen mukaansa yhä leimaamaan Ukrainan romahtaneeksi valtioksi, vaikka Venäjällä tiedetään hyvin, että sen joukot ovat puolustaneet sitkeästi maataan jo seitsemän vuoden ajan.

Vuosittain julkaistavan Global Firepower -vertailun mukaan Ukrainan asevoimat ovat tätä nykyä jo maailman 25:nneksi vahvimmat.

– Venäjän Ukrainaan kohdistama pehmeä vaikuttaminen on epäonnistunut ilmiömäisesti sen jälkeen, kun se aloitti vuonna 2014 aggressionsa valtaamalla Krimin ja hyökkäämällä Itä-Ukrainaan, Tokariuk kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Enää yksi kymmenestä ukrainalaisesta äänestäjästä tukee venäjämielisiä puolueita. Myös yleinen asenneilmasto on muuttunut. Kun vuonna 2008 ukrainalaisista 51 prosenttia piti Venäjä-integraatiota ulkopoliittisena prioriteettina, nyt 58 prosenttia kannattaa maan pyrkimistä Naton jäseneksi, hän toteaa.

Venäjä tarjoaisi tuhoa ja sortoa

Tokariukin mukaan Vladimir Putin ymmärtää, että Ukraina liukuu päivä päivältä henkisesti yhä kauemmas Venäjästä. Koska maa ei ole suostuteltavissa takaisin Kremlin etupiiriin, Venäjä uskoo nyt voivansa toteuttaa sen sotilaallisella voimalla.

– Se on kuitenkin väärin laskelmoitu. Ukrainalaiset ovat nähneet omin silmin, mitä on tapahtunut Venäjän miehittämille Donetskin ja Luhanskin osille. Donetskin kaupunki, joka aikoinaan oli yksi Ukrainan vauraimmista ja kukoistavimmista kaupungeista, on nyt autio aavekaupunki, jonka infrastruktuuri on murenemassa, hän sanoo.

– Krimillä tilanne on hädin tuskin parempi. Liitettyään sen laittomasti ja lähes ilman ulkovaltojen tunnustusta alueeseensa, Venäjä on järjestelmällisesti muuttanut aiemmin niin pittoreskia seutua sotilastukikohdakseen. Kaikki toisinajattelu on niemimaalla murskattu, eikä vapaata mediaa enää ole, hän toteaa.

– Tällaista kehitystä seurattuaan ukrainalaiset tietävät oikein hyvin, mitä ”venäläisen maailman” jäsenyys merkitsisi: tuhoa, rappiota ja sortoa. Se ei ole tulevaisuus, jota he lapsilleen haluavat. Siksi he tulevat puolustautumaan aina, jos Venäjä yrittää vallata lisää alueita Ukrainalta.

Miehittäjän elämästä tulisi painajainen

Ukrainalaiset sotilaat suhtautuvat Tokariukin mukaan Venäjän uuden hyökkäyksen uhkaan jopa yllättävän rauhallisesti, sillä eskalaation mahdollisuus on ollut vuodesta 2014 alkaen kaiken aikaa olemassa.

– Myös siviilit tekisivät vastarintaa. Vapaaehtoisorganisaatiot, jotka auttoivat vastarinnan järjestämisessä vuonna 2014, kun Venäjä yllättäen hyökkäsi Ukrainaan, ovat jo nyt mobilisoimassa voimavarojaan, hän sanoo.

– Jos Putin päättää toteuttaa laajamittaisen hyökkäyksen, aluepuolustusjoukkoja muodostetaan ja alkaa verinen sissisota. Venäläiset eivät todellakaan pääsisi helpolla. Alueiden valtaaminen kävisi kenties vaivattomasti, koska Venäjällä on ylivoima merellä ja ilmassa, mutta niiden pitämisestä tulisi painajainen, hän toteaa.

– Kohdatessaan Venäjän uuden aggression uhan ukrainalaiset eivät pelkää. Seisooko länsi heidän rinnallaan osoittaen vastaavaa rohkeutta ja voimaa, Tokariuk kysyy.