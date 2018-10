”Jos väestö vaihtuu nopeasti, tulos ei ole parempi Eurooppa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wille Rydmanin mukaan Eurooppa voi kokea historiansa rajuimman väestönvaihdoksen.

Kansanedustaja Wille Rydmanin (kok.) mukaan maahanmuutto voi mullistaa perusteellisesti niitä alueita, joihin muuttovirrat kohdistuvat.

– Eurooppaan viime vuosikymmeninä kohdistunut muuttopaine on niin raju, että se määrien, nopeuden ja kohtaavien kulttuurien erilaisuuden puolesta jättää kevyesti varjoonsa Rooman valtakunnan romahduttaneet kansainvaellukset, Rydman kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hän huomauttaa, etteivät viime vuosina esiintyneet muuttoliikkeet ole tilapäinen tai ohimenevä ilmiö.

– On myös harhaanjohtavaa puhua pakolaisuudesta, sillä konfliktit selittävät siitä vain murto-osan. Varsinainen syy muuttopaineen taustalla on Afrikan väestöräjähdys. Sille ei ole näköpiirissä loppua, vaikka tilanne esimerkiksi Syyriassa rauhoittuisikin.

Laajeneva muuttoliike vähentää Rydmanin mukaan muuttajien tarvetta sopeutua kohdemaan kulttuuriin.

– Epäilemättä osa Eurooppaan tahtovista tulee rehdisti työn perässä, epäilemättä osa yrittää hyötyä sosiaaliturvastamme. Epäilemättä osa pakenee islamilaista fundamentalismia, epäilemättä osa haluaa tuoda sen Eurooppaan mukanaan. Syitä on yhtä monia kuin tulokkaitakin, mutta yksi on varmaa: muuttoliike on itseään kiihdyttävä ilmiö.

– Kun maahan on jo ehtinyt muodostua kasvava etninen vähemmistö, on helppoa solahtaa osaksi sitä ja jatkaa entisen kotimaan elämää vailla sosiaalista painetta mukautua uuteen ympäristöön. Varsinkin, jos antaa myös sukulaisilleen tarvittavat vinkit, millä keinoin heidänkin onnistuu muuttaa perässä.

Rydman toteaa, etteivät avointa maahanmuuttoa kannattavat tahot ymmärrä täysin, mihin kiihtyvät kansainvaellukset lopulta johtavat.

– Kun laskee yhteen eurooppalaisten alhaisen syntyvyyden, Afrikan ja Lähi-idän valtavan väestönkasvun ja trendinomaisesti kiihtyneen Eurooppaan suuntaavan muuttoliikkeen, joutuu kasvokkain rajujen väestöllisten tosiasioiden kanssa.

– Jollei suuntaa onnistuta kääntämään, Eurooppa tulee kuluvan vuosisadan aikana kokemaan historiansa rajuimman väestönvaihdoksen. Tällaisella mullistuksella on tietenkin myös dramaattiset sosiaaliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset seurauksensa.

– Ei ole olemassa eurooppalaista kulttuuria ilman eurooppalaisia kansoja. Jos Euroopan väestö vaihtuu nopeaan tahtiin toiseksi, tuloksena on hyvin toisenlainen Eurooppa. Ja kovin vaikea on uskoa, että parempi sellainen.