Jos Ukrainaan hyökätään, tämä pieni saari voi ”muuttaa historiaa”

Länsimaat ovat uhanneet Venäjää merkittävillä talouspakotteilla, jos viimeaikaiset jännitteet johtavat Ukrainan suvereniteettia loukkaavaan maahyökkäykseen.

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä Bill Browderin mukaan Kanaalissa sijaitsevalla Jerseyn saarella voisi olla kokoaan suurempi merkitys taloudellisen pelotevaikutuksen luomisessa.

Arvostelijoiden mukaan sekä Britanniassa että veroparatiisina pidetyssä Jerseyssä on suuria määriä Venäjän eliitin varoja, joista osa on yhteydessä rahanpesuun.

– On kiinnostavaa, että nyt kun kaikki tämä raha on siirretty tänne, niin Britannialla on erittäin vahva keino puuttua Ukrainan kriisiin merkityksellisellä tavalla, Bill Browder sanoo Jersey Evening Post -lehdelle.

Browder kertoo pitävänsä Ukrainan jännitteitä eksistentiaalisena turvallisuuskriisinä, joka tulee todennäköisesti johtamaan verenvuodatukseen. Britannian hallitus on ilmoittanut olevansa valmis jäädyttämään Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja hänen lähipiirinsä ulkomaille sijoitettuja varoja.

Yhdysvallat kohdisti jo vuonna 2018 pakotteita kolmeen Jerseylla pääkonttoriaan pitävään miljardiluokan yritykseen, jotka olivat yhteydessä Putinin liittolaiseen Oleg Deripaskaan. Yhtiöt poistuivat saarelta myöhemmin samana vuonna.

– Kanaalisaaret ja muut Britannian ulkopuoliset alueet voivat muuttaa historiaa, jos ne ryhtyvät toimeet tässä kriisissä, Bill Browder sanoo.

— Bill Browder (@Billbrowder) February 2, 2022