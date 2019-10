Jos Turkki avaa portit: Näin ISIS soluttautuisi Eurooppaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotatieteen tohtori Antti Parosen mukaan jihadistijärjestön tavoite on yhä tehdä terrori-iskuja.

– Mikäli Turkki toteuttaisi uhkauksensa päästää edes osan ilmoittamastaan 3,6 miljoonasta pakolaisesta Eurooppaan, pitäisin mahdollisena ja jopa todennäköisenä, että Isis yrittäisi soluttaa operaattoreitaan Eurooppaan tämän ihmisvirran myötä, sotatieteen tohtori, maavoimien tutkimuskeskuksen tutkijaupseeri Antti Paronen toteaa Twitterissä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on uhannut ”avata portit” ja päästää uuden pakolaisten aallon Eurooppaan. Antti Paronen korostaa kyseessä olevan arvio siitä, mitä tällaisesta ratkaisusta voisi seurata. Hän perustaa kantansa sille, että erityisesti pakolaisvirtojen niin kutsuttu Balkanin reitti on Isis-jihadistijärjestön käyttämä väylä soluttaa ihmisiä Eurooppaan.

– Millaisista määristä sitten olisi kyse? Ei varmasti kovinkaan suurista, mutta näiden operaattoreiden tavoitteena olisi varmasti 1) aktivoida edelleen Euroopassa olevia jihadistisia verkostoja, näiden olemassa olosta kertovat esimerkiksi korkeat pidätystilastot Ranskassa, 2) toteuttaa terroriteko, Antti Paronen arvioi.

Hänen mukaansa ”pseudovaltionsa” menettäneen terroristijärjestön tavoitteena on edelleen tehdä terrori-iskuja esimerkiksi Euroopassa.

– Tästä todistaa jihadistinen srateginen ajattelu, jonka perusteet on kirjoitettu julki jo 2000-luvun alkupuolella. Teon propaganda on keskeinen osa Isisin tapaisen ryhmän olemassallon todistamisesta.

Antti Paronen muistuttaa, että Isisin keskeinen alue sijaitsee kaikesta huolimatta edelleen Irakissa ja Syyriassa. Operaattoreiden soluttautumiseen käytettäisiin hänen mukaansa todennäköisesti Turkissa olevia verkostoja.

– Tästäkin syystä monella eurooppalaisella tiedustelupalvelulla on intresseissä pitää hyvät yhteydet turkkilaisiin virkaveljiinsä. On toki todettava, että terrorismin uhan kasvu on vain pieni osa Turkin kuvaileman mittakaavan pakolaisliikehdintää, Paronen sanoo.

