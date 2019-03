Jos Timo Soini haluaa mepiksi, hän tarvitsee 100000 ääntä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilman vaaliliittoa sinisten mahdollisuudet menestyä EU-vaaleissa jäävät ohuiksi.

Kansanedustaja Timo Soini (sin.) ilmoitti tiistaina, että hän ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa. Hän ei kuitenkaan kertonut, onko hän ehdolla EU-parlamentin vaaleissa, jotka järjestetään toukokuun 26. päivänä. Sinisten johto ilmoittaa toivovansa, että Soini asettuu ehdolle EU-vaaleissa.

Läpimenoa varten Soinin puolue siniset tarvitsisi EU-vaaleissa noin 100 000 ääntä.

Suomesta valitaan kevään vaaleissa 14 europarlamentaarikkoa eli meppiä. Yksittäisen puolueen kannalta ratkaisevaa on, riittävätkö puolueen äänet yhteen tai useampaan meppipaikkaan.

Suomessa käytetään niin sanottua d’Hondtin vaalijärjestelmää, jossa puolueen äänet lasketaan yhteen. Eniten ääniä saanut ehdokas saa vertailuluvukseen puolueen äänimäärän. Toiseksi eniten ääniä saanut ehdokas saa puolet puolueen äänimäärästä, kolmanneksi eniten ääniä saanut kolmanneksen ja niin edelleen. Kaikkien puolueiden ehdokkaat asetetaan lopuksi vertailulukujen mukaiseen järjestykseen, ja listan 14 ensimmäistä valitaan mepiksi.

Edellisissä EU-vaaleissa vuonna 2014 viimeinen läpi päässyt ehdokas oli Miapetra Kumpula-Natri (sd.). Hänen vertailulukunsa oli 106 390.

Viisi vuotta sitten Suomesta valittiin kuitenkin vain 13 meppiä. Brexitin takia lukumäärä nousee tänä vuonna yhdellä. Viime vaaleissa sijalle neljätoista ylsi ehdokas Petri Sarvamaa (kok.). Hänen vertailulukunsa oli 97 594.

Sekä Kumpula-Natrin että Sarvamaan henkilökohtaiset äänimäärät jäivät huomattavasti pienemmiksi kuin heidän vertailulukunsa. Kumpula-Natri sai 41 000 ääntä ja Sarvamaa 38 000 ääntä.

Jos Soini lähtee ehdolle, hänen asemansa kuitenkin poikkeaa näiden kahden ehdokkaan asemasta: Soinilta puuttuu takaansa suuri puolue, joka keräisi ääniä hänen ”puolestaan”.

Sinisten toistaiseksi nimekkäin EU-vaaliehdokas on kansanedustaja Jari Lindström. Hän on ehdolla myös eduskuntavaaleissa.

Jos asetelma säilyy tällaisena eikä Sininen tulevaisuus saa merkittävää määrää nimekkäitä EU-ehdokkaita, seuraa, että Soinin tulisi kerätä äänensä melkein yksin.

Soini on istunut EU-parlamentissa vuosina 2009–2011. Vuoden 2009 vaaleissa hän sai 130 715 ääntä. Hän oli silloin perussuomalaisten ehdokkaana, mutta siirtyi puolueen hajoamisen jälkeen vuonna 2017 edustamaan sinisiä. Sinisten kannatus on eduskuntavaalikyselyissä jäänyt noin kahteen prosenttiin.

Jos siniset solmii EU-vaaleissa vaaliliiton esimerkiksi kristillisten, Soinin mahdollisuudet parantuisivat. Kristilliset sai viime EU-vaaleissa yli 90 000 ääntä, mutta jäi ilman meppiä. Sari Essayah (kd.) keräsi korkean henkilökohtaisen äänimäärän, noin 61 000.

Kristilliset kuuluu EU-parlamentissa EPP-ryhmään, johon suomalaisista kuuluu myös kokoomus.

Britannian EU-ero tuo yhden epävarmuustekijän toukokuun vaaleihin. Britannia on ilmoittanut eroavansa maaliskuun lopussa. EU-parlamentin paikkajakoa on eron eli Brexitin vuoksi muutettu, ja Suomen meppiluku on nostettu kolmestatoista neljääntoista.

Jos Brexit jostain syystä lykkääntyy tai peruuntuu, Britannian tulee järjestää EU-vaalit muiden maiden mukana. EU:ssa ei ole kuitenkaan sovittu, mitä tämä vaikuttaisi meppien lukumäärään.