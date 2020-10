”Jos tauti leviää vielä, on koko yhteiskunta polvillaan”

Entinen HUS-johtaja varoittaa koronan rajusta leviämisestä.

– On valitettavaa, että ravintoloiden yöajan aukioloaikoja joudutaan supistamaan, mutta #korona raju leviäminen on vakava asia ja tämä on yksi keino hillitä sitä.

Näin twiittaa HUS:n entinen johtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Lindén. Hänen mukaansa riskit ovat nyt suuret:

– Jos tauti leviää vielä merkittävästi nykyisestä on kohta koko yhteiskunta kiinni ja polvillaan. Siihen emme saa joutua.

15.8-28.8 oli #korona tartuntoja 370, seuraavalla 2 viikon jaksolla 535 ja nyt 12.-25.9. peräti 1011. Raju kasvu. Mihin asti tämän annetaan kasvaa? Selvää on, että nykyiset toimet eivät riitä – senhän näkee jo noista luvuista. — Aki Linden (@LindenAki) September 28, 2020