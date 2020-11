Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylen toimitusjohtaja Elinkeinoelämän keskusliiton ytimessä ei ole Yrittäjien mielestä ongelmatonta.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Yleisradion toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan valintaa Elinkeinoelämän keskusliiton hallitukseen ja työvaliokuntaan palvelualan työnantajien Paltan edustajana.

– Ensiksi ei ole Ylelle ongelmatonta, että sen toimitusjohtaja istuu EK:n ytimessä ja Paltan puheenjohtajana, Pentikäinen toteaa tiedotteessaan.

Ylen johtajan osallistuminen EK:n johtamiseen voi hänen mukaansa vaarantaa ihmisten mielikuvissa Ylen riippumattomuutta.

– Toiseksi on hyvä muistaa, että EK:n tavoitteena on ”tehokas markkinoiden toiminta ja tasapuolinen kilpailu”. Tämä on tärkeä elinkeinoelämän yhteinen tavoite, Pentikäinen jatkaa.

Jokainen media-alalla työskennellyt kuitenkin hänen mukaansa tietää, ettei alan kilpailu ole tasapuolista. Yle saa vuosittain verorahoja puoli miljardia, joten on perusteltua keskustella, miten mediakilpailusta voisi tehdä reilumpaa.

Kolmanneksi hönen mukaansa ei ole Suomelle hyväksi, jos elinkeinoelämän vastuupaikolla on korostunut rooli henkilöillä, jotka ovat valtion tai valtionyhtiöiden leivissä.

– On välttämätöntä, että elinkeinoelämän järjestöissä ymmärretään syvältä, että hyvinvointi syntyy viime kädessä yrittäjyyden ja yrittäjien riskinoton kautta. Jos tämä hämärtyy, hukka Suomen perii, Pentikäinen painottaa.