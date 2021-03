”Jos säännöt ovat nämä, oman tuotannon tuki on perusteltua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi ajoi oman rokotetuotantonsa alas, muistuttaa Osmo Soininvaara.

Suomen oman rokotetuotannon tuki on perusteltua, etenkin AstraZenecan rokoteannoksista käytävän kiistelyn valossa, sanoo vihreiden konkaripoliitikko ja ex-peruspalveluministeri Osmo Soininvaara.

Ex-ministeri viittaa Yhdysvaltojen AstraZenecan rokotteille määräämään vientikieltoon. Käänne on herättänyt huolta jopa kauppasodan puhkeamisesta. Vastaavan vientikiellon on määrännyt myös Intia, eikä rokoteannoksia pystytä toimittamaan Euroopan Unioniin myöskään Britanniasta.

Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergströmin mukaan miljoonat rokotteet ovat nyt kiinni ”kylmävarastossa”.

Soininvaara muistuttaa, että Suomessa rokotetuotanto ajettiin aikoinaan alas. Mutta jos Yhdysvallat pystyy ”kaappamaan” EU:n rokote-erän, on tätä ehkä syytä harkita uudestaan, ex-ministeri pohtii.

– Suomessa ajettiin oma rokotetuotanto alas, koska tappiollisen toiminnan valtiontuki on sääntöjen vastaista. Yhdysvallat on nyt kaapannut EU:n ostaman rokote-erän omaan käyttöönsä. Jos säännöt ovat nämä, oman rokotetuotannon tuki on perusteltua, Soininvaara kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Suomessa ajettiin oma rokotetuotanto alas, koska tappiollisen toiminnan valtiontuki on sääntöjen vastaista. Yhdysvallat on nyt kaapannut EU:n ostaman rokote-erän omaan käyttöönsä. Jos säännöt ovat nämä, oman rokotetuotannon tuki on perusteltua. — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) March 13, 2021