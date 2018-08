”Jos presidentti edistää hyviä työmarkkinasuhteita, mitä pahaa tässä on”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolusti voimakkaasti presidentti Sauli Niinistöä.

Antti Lindtman piti SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa hyvänä asiana sitä, että Sauli Niinistö jatkaa Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen tavoin aktiivisena toimijana.

Hänen mukaansa presidentti on hoitanut ulkopolitiikkaa menestyksellisesti ja Suomen etujen mukaisesti.

– Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä oli tärkeä kansainvälisen vuoropuhelun kannalta. Samalla se oli myös tunnustus Suomen tasapainoiselle ja luotettavalle ulkopoliittiselle linjalle. Ulkopolitiikkaa presidentti on tehnyt hyvässä yhteistyössä hallituksen ja eduskunnan kanssa, Lindtman sanoi.

Lindtman otti esiin myös presidentin ja työmarkkinajohtajien tapaamisen.

– Jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin – ja jopa opposition – kanssa, on vaikea nähdä, mitä pahaa tässä on, hän totesi.

– Tänään kaiken sekavuuden keskellä on syytä puolustaa istuvaa presidenttiä ja hänen toimintamahdollisuuksiaan. Ulkopolitiikan hoidossa ja kansallisen eheyden vaalimisessa presidentti Niinistö saa arvostuksemme ja täyden tukemme. Suomen etu on aktiivinen, suomalaisten yhteisiä arvoja edustava, yhteistyöhön kykenevä presidentti, Lindtman totesi.