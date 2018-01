”Jos päättää tulla presidentiksi, luulen ettei tule presidentiksi”

Sauli Niinistön mukaan Paavo Väyrynen on puhelias.

Kansanliikkeen presidenttiehdokas Sauli Niinistö osallistui tiistaina Hufvudstadsbladetin chattiin. Seuraavassa on eräitä Hbl:n lukijoiden chatissa ruotsiksi esittämiä kysymyksiä ja ehdokkaan vastauksia niihin.

Sauli Niinistoltä kysyttiin, milloin hän päätti haluta presidentiksi.

– Uudempi ajatus. Presidentiksi ei päätetä tulla. Jos päättää jotain sellaista, luulen, että ei tule presidentiksi ollenkaan, Sauli Niinistö kirjoitti vastaukseksi.

Rkp:n eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja Ulla-Maj Wideroos pyysi mainitsemaan kolme argumenttia Natoon liittymiselle.

– Juuri nyt näissä olosuhteissa en näe sellaisia argumentteja.

Ehdokkaalta kysyttiin, eikö ole liian myöhäistä lähettää hakemus silloin, kun turvallisuus yhä huonontuu.

– Olen sanonut että jos Suomea ja koko länsimaailmaa aletaan kohdella Venäjällä vihollisena, pitää meidän vakavasti harkita mahdollista hakemusta. Siinä tilanteessa se ei ole liian myöhäistä, Niinistö vastasi.

Oletteko feministi?

– En tunne olevani feministi, mutta en unohda, miten Suvi-Anne Siimes kerran sanoi jotain toista. Suvi-Anne oli kollega valtiovarainministeriössä, ja oli sitä mieltä, että minulla oli feministisiä piirteitä.

Sauli Niinistöä pyydettiin nimeämään toisista ehdokkaista myönteinen presidentillinen piirre.

– Tein työtä yhdessä (Merja) Kyllösen kanssa kansliatoimikunnassa eduskunnassa ja arvostin häntä paljon. (Matti) Vanhanen, hän ajattelee paljon. (Pekka) Haavisto on asiallisen rauhallinen. (Tuula) Haatainen on hyvä sosiaalipoliitikko. (Nils) Torvalds on viisas. (Paavo) Väyrynen on puhelias ja (Laura) Huhtasaari on tehokas, Sauli Niinistö vastasi.

Niinistöltä kysyttiin, mikä presidenttinä olemisessa on vaikeinta ja mikä hauskinta.

– Vaikeinta on olla hereillä koko ajan, valmina toimimaan. hauskinta on silloin kun on aikaa ajaa ympäri Suomea ja tavata ihmisiä.

Onko tylsää istua tentissä tentin jälkeen samojen ihmisten kanssa jotka puhuvat samoja asioita?

– Pitäisikö minun sanoa että olet oikeassa?