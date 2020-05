”Jos olisin Sanna Marin, sanoisin että eikö teitä hävetä”

’Entiselle maakuntien puolueelle’ esitettiin vaalitunnusta ’Keskusta – kova somessa’.

Eduskunta hylkäsi maanantaina illalla äänestyksissä opposition ponsiehdotukset lentoliikenteestä. Joukossa oli kokoomuksen lausumaehdotus Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion ja Kokkola-Pietarsaaren lentoyhteyksien turvaamisesta.

Äänestykset päättyivät hallituspuolueiden enemmistön turvin pääasiallisesti tuloksiin 31-18. Puolueiden koronasopimuksen mukaisesti 150 edustajaa oli poissa istuntosalista.

Aiemmin eduskunnan lisäbudjettikeskustelussa kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoi olleensa pitkään talossa, mutta ei koskaan kuulleensa sellaista selittelyn määrää kuin Finnairin ja maakuntien lentokenttien asiassa.

Hallituspuolue keskusta vastusti ehdotusta kotimaan lentoliikenteen ja uhattujen lentokenttien turvaamisesta ostopalvelusopimuksilla.

– Jos olisin pääministeri (Sanna) Marin, niin sanoisin varmasti että eikö teitä hävetä. Niin vetelästi keskustan eduskuntaryhmä maakuntien lentokenttiä puolustaa, Sari Sarkomaa totesi.

Muun muassa keskustan Esko Kiviranta kommentoi keskustelussa Finnairin ilmoitusta väliaikaisesti lakkauttaa tietyt kotimaan lentoliikenneyhteydet.

– Se tarkoittaa siis sitä, että eiväthän ne yhteydet pysyvästi kannattavuudeltaan ole miksikään muuttuneet. Tilanne on nyt poikkeuksellinen koronan takia, mutta saattaa olla hyvin, että jo tuossa heti keskikesän jälkeen tilanne on toisenlainen ja, kuten valiokunta tässä mietinnössään pitää tärkeänä, ne lentoyhteydet heti palautetaan, kun lentomatkustaminen alkaa elpyä, Esko Kiviranta sanoi.

– Siinä mielessä tämä kokoomuksen ehdotus ostoliikennepalveluista voi olla jopa ongelmallinen, kun se todennäköisesti, jos tällaiseen mentäisiin, viivästyttäisi näitten lentoyhteyksien normaaliksi palautumista.

Kokoomuksen edustajat puhuivat ’entisestä maakuntien puolue’ keskustasta. Ben Zyskowiczilla oli puolueelle ehdotus seuraavaksi vaalilauseeksi.

– Keskusta somessa tälläkin hetkellä ja etukäteen vahvasti puolusti lentoliikenteen jatkamista maakuntiin, vihjasi jopa kovista ehdoista – mutta täällä he saman asian osalta lammastelevat. Niin ehkä hyvä slogan keskustalle seuraaviin eduskuntavaaleihin olisi ”Keskusta – kova somessa”, Zyskowicz esitti.

Hallituspuolueiden kansanedustajat olivat kokoomuksen kimpussa. Yksi heistä oli keskustan Markus Lohi:

– Kokoomus on täällä esittänyt ostoliikenteen ottamista käyttöön maakuntien lentojen varmistamiseksi. Ajatus kuulostaa erittäin hyvältä, ja voi olla niin, että jossakin vaiheessa tähän joudutaan menemään, Markus Lohi myönsi.

– Toivottavasti ei, nimittäin jos nytten lähdettäisiin tästä salista antamaan sellainen viesti, että nyt meillä on piikki auki… kokoomuksellahan se sinänsä on, koska he eivät esitä – vaikka kysymyksessä on itse asiassa lisätalousarvio – yhtään euroa näitten lentojen ostamiseen, ja joku voisi kysyäkin, että ”miten sie ostat ko ei oo rahhaa?”. No, kokoomus pystyy ostamaan ilman rahaakin, Lohi jatkoi.

Kokoomuksen Markku Eestilä ihmetteli suhtautumista.

– Te menette EU:n puolelle heti, että EU ei salli tätä, EU kieltää. Kertokaa se ihan oikeasti Jyväskylässä, kertokaa se Kajaanissa, Joensuussa, Kemissä, Kokkolassa ja Jyväskylässä, että EU kieltää, kun se ei sitä oikeasti kiellä! Ja kun meillä on korona-aika, niin pitäisi vähät välittää EU:sta ja pyrkiä vain tekemään kansallisesti järkeviä ratkaisuja, Markku Eestilä sanoi keskustalle.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen huusi väliin, että ”kokoomus ei osaa laskea enää” ja ”kertokaa paljonko se maksaa”. Kurvisen mukaan ”kokoomus odottaa tukea ulkomaisille lentoyhtiöille”.

– Tämä kaunis ajatus ei ole toteuttamiskelpoinen. Epäilen, että te ette ole joko ottaneet faktoista selvää tai sitten tämä on vähän tällainen, pieni heittotasoinen juttu, Antti Kurvinen sanoi kokoomusehdotuksesta.

Hän toivoi oppositionkin allekirjoittavan, että ”täältä pitää lähteä vahva viesti Finnairille, että Finnairin pitää kantaa yhteiskuntavastuunsa ja moraalinsa”.

Keskustan Anu Vehviläinen kehotti olemaan näkemättä ”ruususenunta siitä, että ne (ostopalvelusopimukset) ovat nopeasti sormia napsauttamalla järjestettävissä”.

– Minun kokemukseni ostopalveluista on, että siinä helpolla menee vuosikin, kun tehdään ensinnäkin julkisen palvelun velvoite jokaiselle reitille erikseen, sitten tehdään täällä EU:n alueella yhteinen kilpailutus, ja sitten jännitetään, tuleeko yhtään operaattoria. Ja sen totean, että Finnair ei ole koskaan osallistunut näihin suomalaisiin kilpailutuksiin, joita on tehty, ja sen takia pidän tätä kyllä erityisesti silmänkääntötemppuna tässä keskustelussa.

Kokoomuksen Timo Heinonen ihmetteli väitteitä ”hiljaisesta sopimuksesta”, joka lentojen turvaamisesta olisi tehty.

Hän kysyi, mikä tällainen sopimus on, onko se osakeyhtiölain mukaista ja mitä vuoroja hallitus salassa on Finnairin pakottanut lentämään.

– Keskusta ei ole kyllä koskaan ollut näin onneton maakuntien puolustamisessa. Edustaja (keskustan Mikko) Kinnunen, te seisotte selkä suorana vasemmistohallituksen tukena, mutta samaan aikaan maakuntakenttiä vastaan, Heinonen totesi.

Tiedämme mediasta, että @MarinSanna hallituksella on taipumuksia salailukulttuuriin. Uusin esitys tästä on @keskusta vpj. @HonkonenPetri ehdotus hiljaisesta sopimuksesta pörssiyhtiö @FinnairSuomi :n kanssa. Mitä sanoo ministeri @TyttiTup tästä. Rikkooko tämä jo osakeyhtiölakia? pic.twitter.com/3wt51eNM89 — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) May 25, 2020