”Jos olisi oikeistohallitus, lentäisi eduskuntatalon portaille sianpäitä”

Tutkija kummastelee koronarajoitusten epäoikeudenmukaisuutta.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen uskoo, että kulttuuriin osuvista koronarajoituksista nousisi eri tavalla meteli, jos vallassa olisivat eri puolueet.

– Edelleen ihmettelen miten koronarajoitusten epäoikeudenmukaisuus ei ole noussut kuntavaaliteemaksi. Jos olisi oikeistohallitus, hallituksen COVID-kulttuuripolitiikalla eduskuntatalon portaille lentäisi Jumalan teatterin hengessä paskaa, tuulettimia ja sianpäitä joka perjantai, Ronkainen sanoo Twitterissä.

Hallituksen koronalinjaa on arvosteltu kulttuurialalle kovasti iskevistä rajoituksista ja tuen puutteesta. Asiaa on pitänytt viime aikoina esillä näkyvästi esimerkiksi muusikko Paula Vesala, jonka kovasanaiset lausunnot pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksesta herättivät laajasti huomiota.

Vesala ryöpytti hallitusta viime viikolla alan tylpistä yleisrajoituksista, epätasa-arvoisesti jakautuvista tuista ja tekojen puutteesta.

– Marinin hallituksen yksi kärki oli, että luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta nuosuun. Nolla tekoa tällä hetkellä. Nyt olisi aika tehdä päätöksiä ja estää ihmisten elämäntöiden hukkaan valuminen, konkurssit ja suoraan sanottuna itsemurhat, Vesala totesi Ylelle.

Näyttelijä-juontaja-muusikko Mikko Kivinen taas sanoi viikonloppuna hallituspuolueiden näyttäneen nyt vallassa ”todellisen karvansa”.

– Meistä otetaan hyöty, joka auttaa heitä ja kun me olemme pulassa, meidät jätetään oman onnemme nojaan. Häpeällistä, Kivinen muun muassa totesi.

Porua ovat herättäneet myös rajoitusten ilmeiset epäjohdonmukaisuudet. Tällä hetkellä esimerkiksi pubi voi täyttää puolet asiakaspaikoistaan, mutta jos paikalle tulee esiintyjä, muuttuu ravintolailta yleisötilaisuudeksi ja tilassa saa olla enää kymmenen ihmistä.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi maanantaina Verkkouutisille, että erikoisuudet johtuvat nopeasti laaditusta sääntelystä.

– Kyseessä on poikkeustilanne, jossa on jouduttu laatimaan nopeassa tahdissa uutta sääntelyä, jolloin kaikkia päällekkäisyyksiä ja jopa ristiriitaisuuksia on vaikeaa välttää. Normaalitilanteessa näin syvälle meneviä lakeja valmisteltaisiin kauan, nyt ne on pitänyt luoda nopeasti, Lappi sanoi.

Hän kertoi rajoitusten kurittaneen toimialaa erittäin ankarasti.

