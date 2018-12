”Jos lapseni olisi nyt armeijassa, käskisin hänet pois”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja palauttaisi lapsensa armeijaan vasta 1.1.2019, jolloin varusmiesten lisävakuutusturva astuu voimaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii varusmiehille parempaa vakuutusturvaa. Varusmiehillä ei tällä hetkellä ole lisävakuutusturvaa.

Juvonen mainitsee itsenäisyyspäivänä Lapissa tapahtuneen, kuolemaan johtaneen sotilastapaturman. Edellinen tapahtui vuosi sitten Raaseporissa, jossa menehtyi kolme varusmiestä.

− Tilanne on katastrofaalinen, ja koska hallitus ei siihen näytä haluavan puuttua, on presidentti Sauli Niinistön jyrähdettävä, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Rauhanturvaajien vakuutusturva parani 1.1.2017. Rauhanturvaajat ja heidän edunsaajansa voivat saada loukkaantumisen, vammautumisen tai kuoleman tapauksen vuoksi korvauksia enimmillään 210 000 euroa.

− Varusmiehille tällaista vastaavaa turvaa ei silloin annettu. Rauhanturvaajat ovat turvassa ansainneet, mutta en voi ymmärtää, miten varusmiehet on jätetty alempiarvoiseen asemaan. Syyksi näenkin, että rauhanturvaajilla on ollut paremmat lobbausjoukot takanaan. Toinen arveluni on se, että eduskunnassa asiaa ei joko tajuta tai edustajilla ja hallituksen jäsenillä ei ole ollenkaan poikalapsia, Juvonen sanoo.

Juvosen tekemä lakialoite vakuutusturvan parantamisesta on edennyt nyt lain tasolle. Hallitus on määritellyt, että laki astuisi voimaan 1.1.2019.

− Koska lakia aletaan siis soveltaa vasta ensi vuoden alusta, tarkoittaa se sitä, että varusmiespalveluksessa menehtyneet tai heidän edunsaajansa tai vakavasti loukkaantuneet eivät ole tällä hetkellä oikeutettuja lisävakuutukseen tai lisäkorvauksiin.

− Yhden Raaseporin kuolonuhrin isä on ollut minuun yhteydessä ja kertonut, että läheiset ovat saaneet vain hautauskuluja. Tämän epäkohdan oikaisemiseksi, lain soveltamisesta taannehtivasti aikaan 1.1.2017, tein toisen lakialoitteen, jonka allekirjoitti kylläkin eduskunnan enemmistö, Juvonen sanoo.

Keskiviikon äänestyksessä sitä kannatti 31 kansanedustajaa.

− Jos oma lapseni olisi nyt armeijassa, käskisin hänet äidin käskyllä sieltä pois ja palauttaisin takaisin vasta 1.1.2019, kun lisävakuutusturva on saanut lainvoiman. Ennen sitä armeijassa liikutaan kirjaimellisesti harmaalla alueella. Kuka kantaa tästä vastuun, Juvonen kysyy.