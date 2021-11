”Jos keskusta tässä pettää, on syytä kaataa hallitus”

Kokoomuksen Timo Heinonen ryöpyttää hallitusta metsäpolitiikan puuttumisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii selvyyttä metsäpolitiikkaan, Hän suuntaa sanansa keskustalle ja puolueen puheenjohtajalle, valtiovarainministeri Annika Saarikolle. Heinosen mukaan Suomen metsäpolitiikka on EU:n suuntaan ”tahdottomassa tilassa”.

– Teidän päättämättömyys tarkoittaa, että Suomi ajelehtii kuin tukinuiton tukki joessa. Jos ei ole omaa tahtoa ja mielipidettä, niin ei näe metsää puilta, Heinonen toteaa Twitterissä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vetämän EU-ministerivaliokunnan oli tarkoitus tehdä perjantaina päätös EU:n metsänhoitoa koskevasta linjauksesta. Hallituspuolueet eivät kuitenkaan ole löytäneet asiasta yhteisymmärrystä, ja asia on toistaiseksi vedetty pois asialistalta. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen arvosteli perjantaina hallitusta siitä, ettei metsistä ollut sopua samalla, kun asiasta vastaava EU:n komissaari Miread McGuinness oli maassa.

Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen totesi puolestaan perjantaina pitävänsä tilannetta käsittämättömänä.

– EU-komissio haluaa mikromanageerata metsänhoitoa, asiaa, joka kuuluu kansalliseen päätöksentekoon. Ja Suomen hallitus ei pysty muodostamaan kantaa. Hyvin yksinkertaista: esitystä on vastustettava ja aktiivisesti, Jaatinen vaati.

Timo Heinonen on samalla linjalla.

– On mahdoton ymmärtää, että juuri silloin, kun keskusta on hallituksessa ja metsistä vastuu on keskustalaisella ministerillä, niin maamme metsäpolitiikka on hukassa tai pitää kysyä, että onko sitä enää lainkaan?, Heinonen sanoo.

– Suomen tulee yksiselitteisesti sanoa, että EU:n metsälinjaukset eivät käy. Päätösvalta metsistä tulee pitää itsellä Suomessa. Jos keskusta ja Annika Saarikko tässä pettää, ja vihervasemmisto taas vie, niin on syytä kaataa Sanna Marinin hallitus vaikka välikysymyksellä, hän jatkaa.

