”Jos kaikki eivät pääse tapahtumaan, kukaan ei pääse”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo soimaa hallituksen ajattelua rajoitustoimissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo päivittelee koronapassia selvästi verrokkimaita hitaammin edistäneen Suomen näyttäytyvän ”Euroopan pölhölänä”.

Hän siteeraa alta löytyvää Kauppalehden kirjoitusta. Siinä muun muassa muistutetaan Kanta-palveluista jo nyt löytyvästä koronatodistuksesta ja uumoillaan, että rokotuksista tai sairastetusta taudista kertova ”passi” saadaan Suomessa käyttöön kenties vasta sinä vaiheessa, kun muut maat ovat jo luopuneet omista vastaavista järjestelyistään.

-Hallituksen ideologia kun lähtee siitä, että jos kaikki eivät pääse tapahtumaan, niin kukaan ei pääse. Onneksi hallituksen päät nyt todennäköisesti kääntyvät. ”Siperia opettaa”, Sinuhe Wallinheimo toteaa Twitterissä.

Sinuhe Wallinheimo on vaatinut aiemmin passin nopeaa käyttöön ottamista, jotta rajoituksia voitaisiin purkaa. Hän totesi tuolloin, että passiksi kävisi käytännössä, vaikka Kanta-palveluihin nyt tulevaa todistus. Tätä jo olemassa olevaa ”koronapassia” on pitänyt esillä esimerkiksi HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Tämä suomalainen todistus on kelvannut jo esimerkiksi Tanskassa.

Koronapassia valmisteleva Suomi näyttäytyy Euroopan pölhölänä. Tämä on totta. Hallituksen ideologia kun lähtee siitä, että jos kaikki eivät pääse tapahtumaan, niin kukaan ei pääse. Onneksi hallituksen päät nyt todennäköisesti kääntyvät. ”Siperia opettaa”. https://t.co/TPNrz78uhH — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) August 31, 2021