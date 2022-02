”Jos hallituksen kunnianhimo on tuota luokkaa, niin työpaikat eivät täyty”

Tilastokeskuksen mukaan avointen työpaikkojen määrä on ollut viimeisen vuoden aikana nopeassa kasvussa.

Pandemian jälkeisen talouselpymisen pullonkaulaksi on muodostunut työvoimapula monilla aloilla. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo hämmästelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimettomuutta työllisyystoimien suhteen.

Työmarkkinoilla vallitsee edelleen korkea rakenteellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys.

– Avointen työpaikkojen osuus rajussa kasvussa. Mitä tekee hallitus? No, ei työllisyystoimien osalta käytännössä mitään. Jos kunnianhimon taso on tuota luokkaa hallituksella, niin nämä eivät valitettavasti täyty, Sinuhe Wallinheimo tviittaa.

– Ja maksajana on hyvinvointiyhteiskunta nimeltä Suomi, Wallinheimo jatkaa.

