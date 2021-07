Jos Englanti voittaa, Britannia saa vapaapäivän – paitsi skotit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaiset haluaisivat pelin jälkeisen maanantain vapaaksi, mutta pääministeri lykkäisi sitä viikolla.

Britannian pääministeri Boris Johnson harkitsee, että kansalaiset saavat ylimääräisen kansallisen vapaapäivän (bank holiday), jos Englanti voittaa sunnuntaina jalkapallon Euroopan mestaruuden.

– Se on mielestäni houkutteleva ajatus, mutta katsotaan, mitä tapahtuu, hän sanoo The Guardianin mukaan.

Britannian parlamentin sivuille on tehty vapaapäivää koskeva vetoomus. Sen on allekirjoittanut noin 300 000 ihmistä. Vetoomuksessa toivotaan, että vapaapäivä olisi maanantai 12. heinäkuuta, siis päivää loppuottelun jälkeen, koska tieto vapaasta maanantaista tekisi voiton juhlimisesta mieluisampaa.

Johnson on kuitenkin todennut, että maanantai 19. heinäkuuta olisi parempi ajankohta. Tällöin hallitukselle jäisi enemmän aikaa järjestää kuninkaallinen kuulutus (royal proclamation), jota kansallinen vapaapäivä edellyttää.

The Times -lehden mukaan vapaapäivä koskisi Englantia, Walesia ja Pohjois-Irlantia mutta ei Skotlantia. Lehti ei anna asialle selitystä.

Kaikki neljä maata kuuluvat Britannian valtioon. Jalkapallossa maat pelaavat kuitenkin omina joukkueinaan. EM-kisoissa ovat tänä vuonna olleet mukana Englanti, Wales ja Skotlanti. Englanti ja Skotlanti pelasivat maalittoman tasapelin, mitä Skotlannissa juhlittiin lähes yhtä paljon kuin voittoa. Wales ei kohdannut kumpaakaan maata.

Juhlinta on herättänyt myös arvostelua, koska kisojen aikana koronaviruksen leviäminen on kiihtynyt Britanniassa. Erityisesti virus vaivaa Lontoon aluetta sekä nuoria miehiä. Tuoreen tutkimuksen mukaan miesten riski sairastua koronaan on 30 prosenttia suurempi kuin naisten, mikä johtuu jalkapallon katsomisesta ryhmissä.

Jalkapallon EM-kisojen loppuottelu pelataan sunnuntaina Lontoossa. Britannian panimoyhdistyksen (The British Beer and Pub Association) arvioi, että keskiviikon välieräottelun aikaan Englannin fanit ostivat 6,8 miljoonaa oluttuoppia eli noin 830 tuoppia sekunnissa. Alkoholin kulutuksen on todettu lisäävänä koronan leviämisriskiä, koska juopuneet ihmiset unohtavat turvaetäisyydet.

Lue myös:Englantilaiset miehet koronassa useammin kuin naiset – syy ei yllätä