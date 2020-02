Jos elokuvassa esiintyy tupakkaa, järjestö vaatii ikärajaksi 18 vuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tupakka oli Oscar-gaalassa mukana lähes jokaisessa nuorille sallitussa elokuvassa, varoittaa Suomen ASH ry.

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH ry kertoo, että Oscar-gaalan pääkategorioiden elokuvissa tupakka esiintyi yhteensä 1216 kertaa. Järjestön mukaan kyseessä on tappavan tuotteen mainonta, johon Suomessa pitää puuttua.

Järjestö muistuttaa, että vaikka parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saanut Parasite toi tupakan esille vain kerran, tämäkin tarkoittaa tupakalle miljoonia näyttökertoja. Palkitut kassamagneetit Once Upon a Time in Hollywood toi tupakan esille jopa 394 kertaa ja Joker 141 kertaa.

– Tupakka oli mukana myös lähes jokaisessa nuorille sallitussa elokuvassa. Kun elokuvissa tai tv-sarjoissa tupakoidaan, altistumme tupakkamainonnalle. Tupakka- ja nikotiinituotteita esittävät ohjelmat tulisi määritellä lasten ja nuorten suojelemiseksi ikärajaluokitelluiksi siten, että ne on sallittu vain yli 18-vuotiaille. toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH:stä vaatii

Hänen mukaansa tupakkatuotteiden esittämistä on rajoitettu jo joissakin maissa. Esimerkiksi Turkissa tupakkatuotteiden esittäminen televisiossa, elokuvissa ja musiikkivideoissa on kielletty.