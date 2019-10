”Jos Barack Obama olisi näin luja, ehkä tyttäreni olisi hengissä”

Isisin vankina kuolleen amerikkalaisen ihmisoikeusaktivisti Kayla Muellerin vanhempien mielestä heidän tyttärensä voisi olla edelleen elossa, jos entinen presidentti Barack Obama olisi ollut yhtä päättäväinen kuin presidentti Donald Trump.

Vanhempien mukaan Obaman olisi pitänyt toteuttaa sotilasoperaatio Kaylan vapauttamiseksi Isisin kynsistä ennen hänen kuolemaansa vuonna 2015, kertoo Arizona Republic.

Isis-johtaja Abu Bakr al-Baghdadi kuoli viikonloppuna Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa. Vanhemmat antavat presidentille Trumpille tunnustusta siitä, että heidän tyttärensä tappajat surmattiin.

– Kaylan pitäisi olla täällä kanssamme, ja jos Obama olisi ollut yhtä päättäväinen kuin Trump, ehkä hän (Kayla) olisi täällä, Marsha Mueller sanoo.

– Minulle merkitsee eniten, että toivon että viimein saamme vastauksia joita olemme koko ajan kysyneet. Mielestäni tämä hallinto voi todella auttaa meitä. En usko että he ovat niin sulkeutuneita siitä mitä tapahtui.

USA:n erikoisjoukot nimesivät Abu Bakr al-Baghdadin surmanneen iskun Kayla Muellerin mukaan. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Kayla Mueller oli 26-vuotias ihmisoikeusaktivisti, joka työskenteli auttamassa Syyrian pakolaisia ja jonka ISIS sieppasi Aleppossa elokuussa 2013 sairaalan ulkopuolella. Häntä pidettiin vankina 18 kuukautta.

Al-Baghdadi piti Muelleria henkilökohtaisena vankinaan, jota myös kidutettiin. Kayla Mueller kuoli helmikuussa 2015 vankeudessa epäselvissä oloissa.

WATCH: Drone footage shows the aftermath of the U.S. forces raid on Abu Bakr al-Baghdadi’s final hiding place in northwestern Syria on Sunday. The ISIS leader killed himself and three of his children, according to the president. https://t.co/4R2hcKyVV5 pic.twitter.com/iGz0JOsVVc

— CBS News (@CBSNews) October 28, 2019