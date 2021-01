”Jos autovero pysyy korkeana polttomoottoreille, ihmiset hakevat ne ulkomailta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministeri ei kannata sitä, että bensa- ja dieselautojen veroa laskettaisiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kiitti pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta siitä, että työsuhdeauto kannattaa vaihtaa sähköautoon.

– Kolmen vuoden päästä auto on todennäköisesti vanhojen autojen markkinoilla jälleenmyynnissä ja kymmenen vuoden päästä meillä on jo ehkä viidentuhannen euron hintaluokassa käyttökelpoisia, vanhoja täyssähköautoja, Kai Mykkänen sanoi Autoalan tiedotuskeskuksen järjestämässä Sadasta nollaan -webinaarin paneelikeskustelussa tänään perjantaina.

Mykkäsen mielestä tuontiautojen suurelle määrällä pitäisi kuitenkin tehdä jotain, sillä Suomeen tuodaan pääasiassa vanhempia, isohkoja polttomoottoriautoja.

– Autoveron alentaminen varsinkin vähäpäästöisestä päästään nykyistä reippaammin olisi oikein ja osittain kompensoida sitä ajoneuvoveron porrastamisella päästöjen mukaan, joka myös kannustaa vaihtamaan ajoneuvoa, Mykkänen sanoi.

Mykkänen totesi, että kun Suomessa rekisteröidään enemmän autoja, autoverokertymä kasvaa sitä kautta.

– Uskomme, että noin puolet staattisesta alennuksesta kompensoituu sillä, että tuontiautojen hautausmaan oleminen korvautuu täällä uusien autojen rekisteröinneillä, Mykkänen sanoi.

Vanhoilla autoilla ajavien kustannukset kasvaisivat

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi, että myös perussuomalaiset vauhdittaisi autokannan uusiutumista autoveron laskulla.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoi, että asiaan liittyy ongelma yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

– Edellinen hallitushan laski autoveroa, mutta nosti ajoneuvoveroa. Ilmasto-ohjaus on entistä parempi, mutta se tarkoittaa silloin sitä, että ne, jotka joutuvat ajamaan vanhoilla autoilla, joilla ei ole varaa vaihtaa uuteen ja jotka joutuvat käyttämään paljon autoa, niin heillähän kustannukset silloin kasvavat, Harakka sanoi.

Ensirekisteröidyistä autoista 10-20 prosenttia on työsuhdeautoja, minkä vuoksi Harakan mukaan ryhdyttiin miettimään, miten markkinoille voitaisiin kannustaa vähänkäytettyjä hybridi- tai sähköautoja vuoden-kahden päästä.

– Me puhumme nyt paljon suuremmista määristä, kun meille tulisi kymmeniätuhansia autoja markkinoille, josta me tavalliset ihmiset ostamme vähänkäytetyn auton. Se muuttaa tilannetta dramaattisesti. Mietimme vielä ministerin (Matti) Vanhasen kanssa, miten tätä voidaan nopeuttaa, Harakka sanoi.

Vähäpäästöisiä autoja tulee markkinoille

Harakka kertoi, että joulukuussa sähköautojen ja hybridien ensirekisteröinnit ylittivät dieselautojen määrän. Hänen mukaansa 700 000 sähköauton tavoite vuonna 2030 ei ole mitenkään mahdoton. Se olisi neljäsosa henkilöautokannasta.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) sanoi, että Harakka on ollut erittäin aktiivinen työsuhdeautojärjestelmän muuttamisessa.

– Se ketju menee juuri noin. Sitä kautta tulee vähänkäytettyjä, vähäpäästöisiä (autoja) tilalle, Vanhanen sanoi.

Vanhasen mielestä realiteettina pitää ottaa se, että polttomoottoreita tulee olemaan käytössä vielä pitkään, minkä vuoksi polttoaineeseen pitää tuoda mukaan biokomponenttia.

– Minä en kannata sitä, että autovero, jossa nyt jo täyssähköauton veron on vain kaksi prosenttia, että sitten ruvettaisiin fossiilista käyttävien veroa laskemaan. Sitähän se autoveron laskeminen tai poistaminen tarkoittaisi. Että me viime hetkellä tässä muutoksessa innostaisimme suomalaiset ostamaan vielä isoja bensa- tai dieselautoja, Vanhanen sanoi.

Vanhasen toteamus särähti korvaan

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) myönsi, että bensiiniautoja ei ole ”valtavan suuria määriä” muunnettu kaasulla tai etanolilla käyviksi, vaikka sitä on tuettu.

– Mutta kiinnostusta on. Esimerkiksi biokaasun osalta meillä on vielä isoja alueita Suomessa, missä kaasun saatavuus on vielä heikko, Mikkonen sanoi.

Mikkosen mukaan konversioilla on oma osuutensa vanhojen autojen muuttamisessa vähäpäästöisimmiksi, mutta autokannan uusiutumisessa työsuhdeautot ja julkiset hankinnat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmassa roolissa.

Autontuojien toimitusjohtaja Tero Kallio sanoi paneelin jälkeen, että hänen korvaansa särähti Vanhasen toteamus, että nyt kun sähköautoilla on alhainen vero ja polttomoottoreilla vähän korkeampi, että sitä ei pitäisi mennä laskemaan.

Kallio huomautti, että vuodessa rekisteröidään uusia työsuhdeautoja puolet vähemmän kuin mitä Suomeen tulee vanhoja, käytettyjä autoja.

– Käytettyjen autojen maahantuonti on huomattavasti suurempi asia kuin työsuhdeautopuoli, vaikka sekin on tärkeä. Jos meillä autovero pysyy korkeana myös polttomoottoreille, niin kauan ihmiset hakevat ne käytettynä ulkomailta vielä suurempipäästöisinä ja vanhempina, Kallio totesi.