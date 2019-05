Jordan Peterson: Tämä on maailman vähiten raportoitu uutinen

Kanadalainen kliinisen psykologian professori Jordan Peterson huomauttaa kristittyihin kohdistuneen vainon jääneen hämmentävän vähälle huomiolle mediassa.

Hän nostaa esiin Britannian ulkoministeri Jeremy Huntin käynnistämän ja piispa Philip Mounstephenin toteuttaman selvityksen aiheesta.

Mounstephenin mukaan uskontoon perustuva vaino on lisääntynyt viime vuosina ympäri maailman. YK:n tutkimusten mukaan jopa kolmasosa maailman väestöstä kärsii jonkinasteista uskonnollisesta syrjinnästä, ja vaino kohdistuu erityisesti kristittyihin.

– Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa ja muita uhkauksia kohdistetaan yhä enemmän juuri kristittyjä vastaan. Osissa Lähi-itää ja Afrikkaa väkivaltaisten toimijoiden tavoitteena on tuhota alueen kristilliset yhteisöt, Philip Mounstephen kirjoittaa.

– Esimerkiksi EU-parlamentti on todennut, että uskontokuntaan on kohdistettu viime vuosina useita YK:n määritelmän täyttäviä kansanmurhia, Mounstephen jatkaa.

Jatkuva ja laajeneva vaino on saanut silti vain vähän huomiota länsimaisessa mediassa. Jopa kirkko on pysynyt hiljaa asian suhteen.

– Maailmanlaajuinen sota krisittyjä vastaan on 2000-luvun alun merkittävin vaiettu kertomus, The Spectator -lehti toteaa.

