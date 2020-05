Jopa useita satoja euroja kuussa – näin kriisissä voi säästää

Säästössä kannattaisi olla noin yhden kuukauden nettopalkka.

Iso lomautus- ja irtisanomisaalto on jo pyyhkinyt yli Suomen. Heikentyneessä taloustilanteessa moni suomalainen on joutunut turvautumaan kriisissä säästöihinsä. Usealla niitä ei kuitenkaan juuri ollenkaan ole.

Verkkouutiset kysyi Finanssiala ry:n toimitusjohtajalta Piia-Noora Kaupilta näkemystä siitä, kuinka paljon säästössä olisi hyvä olla rahaa sekä parhaita vinkkejä keskituloiselle lisäeurojen säästämiseen.

– Jos ajatellaan yleisesti, niin suomalaiset eivät säästä tarpeeksi. Finanssisäästämisessä olemme selvästi jäljessä muita pohjoismaita, eli käyttöön helposti irrotettavaa varallisuutta on vähän. Peukalosääntönä on normaalissa tilanteessa, että säästössä olisi vähintään yhden kuukauden nettopalkka, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Merkittävä osa suomalaisista säästää niin sanotusti ”pahan päivän varalle”. Jos nyt on koronakriisin takia tullut se paha päivä, kannattaa säästöjä myös uskaltaa käyttää.

– Jollei ole kartuttanut säästöjään ennalta, liikkumatilaa voi silti hankkia. Kaikista tärkeintä on kiinnittää katse oman talouden merkittävimpiin menoeriin. Asuntoluotto on useimmille varmasti niistä yksi isoimpia. Neuvoni kotitalouksille, joilla on tilapäisesti vaikeaa eikä säästöjä ole, on neuvotella pankin kanssa lyhennysvapaista. Lyhennysvapaa kannattaa hakea riittävän pitkäksi ajaksi, sillä on helpompaa lopettaa lyhennysvapaa kesken kuin pidentää sitä, hän toteaa.

Piia-Noora Kaupin mukaan liikkumavaraa uskaltaa hakea, jos luottamus oman talouden tulevaan maksukykyyn on hyvä. Suomessa laina-ajat eivät eurooppalaisessa vertailussa ole kovin pitkiä ja voivat joustaa vielä ylöspäin. Hän huomauttaa, että Finanssialan laskelmien mukaan kotitalouksille on koronakeväänä tehtyjen lyhennysvapaapäätösten seurauksena jäänyt jo noin 500 miljoonaa euroa enemmän käyttöön kesälle ja syksylle.

– Se on kansantaloudenkin kannalta merkittävä summa.