Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kiinnittää huomiota Ruotsin puolustusvoimien komentajan tuoreeseen lausuntoon Ukrainan tilanteesta.

– Näyttää siltä, että jopa neutraali Ruotsi on herännyt uhkiin, Ilves toteaa kärjistäen Twitterissä.

Ruotsi ei tosiallisesti ole puolueeton maa.

Ruotsin puolustusvoimien komentajan, kenraali Micael Bydénin mukaan Yhdysvaltain pitää lähettää lisää joukkoja Eurooppaan, jos Ukrainan ja Venäjän välinen konflikti syvenee. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Moskova on laukonut viime aikoina kovia vaatimuksia lännelle ja kiihdyttänyt jyrkkää retoriikkaa Ukrainan suuntaan. Venäjä on koonnut viime kuukausina runsaasti joukkoja Ukrainan lähelle ja kasvattanut sotilaallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä. Tiedustelu- ja asiantuntija-arviot viittaavat siihen, että hyökkäysvalmistelut ovat todellisia.

Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset liittolaiset ovat varoittaneet Venäjän presidentti Vladimir Putinia siitä, että Venäjälle langetetaan kovia rangaistuksia ja pakotteita, jos hän päättää hyökätä uudestaan Ukrainaan. Myös Ukrainalle annettavaa sotilaallista tukea jatketaan.

Bydén kertoi uutissivusto politico.comille, että hän haluaisi nähdä Euroopassa enemmän yhdysvaltalaisia joukkoja, jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan.

Ilveksen tviitistä huolimatta, Ruotsi ei tosiasiallisesti ole neutraali eikä puolueeton. Näin on asian laita myös Suomen kohdalla. Suomi ja Ruotsi ovat kuitenkin sotilasliittoihin kuulumattomia maita.

Suomi ja Ruotsi tekevät tiivistä yhteistyötä Naton kanssa muun muassa rauhankumppanuusohjelman puitteissa. Suomi ja Ruotsi ovat myös mukana Naton laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuusyhteistyössä.

Suomen lisääntynyt turvallisuus- ja puolustuspoliittinen yhteistyö ei ole jäänyt vain Natoa ja Yhdysvaltoja koskevaksi.

Vuoden 2014 jälkeen Suomi onkin solminut useita puolustusyhteistyön laajentamiseen tähtääviä sopimuksia muun muassa Iso-Britannian, Saksan, Ranskan, Norjan ja Ruotsin kanssa.

Tämän lisäksi Suomi on ollut perustamassa EU:n puolustuspolitiikan pysyvää rakenteellista yhteistyötä, liittynyt Iso-Britannian johtamiin nopean toiminnan JEF-joukkoihin ja Ranskan interventioaloitteeseen.

Seems even neutral Sweden has awoken to the threats:

Swedish commander: U.S. should add troops in Europe if Russia-Ukraine crisis deepens. https://t.co/EpdVOtUR0y via @politico

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) December 16, 2021