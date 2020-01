Jopa 200 ihmistä pidätetty Australian palojen sytyttämisestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Australiassa on saatu kiinni runsaasti tuhopolttajia.

Australian Spectatorin mukaan maastopalokriisin aikana on pidätetty ympäri maata jo yli 200 ihmistä palojen sytyttämisestä. Jutussa teroitetaan, ettei lukua esitetä vasta-argumenttina niille, jotka syyttävät paloista ilmastonmuutosta.

– Useimmat (toivoakseni) ymmärtävät, etteivät puut tapaa syttyä tuleen itsestään, oli ilman lämpötila mikä tahansa. Kun puhutaan luonnollisesti alkavista maastopaloista, tarkoitetaan salamaniskujen sytyttämiä sytykkeitä. Ilmastonmuutosargumentin mukaan entistä äärimmäisemmät sääolot – korkeammat lämpötilat ja niin edelleen – tekevät paloista tuhoisampia ja vaikeampia hallita ja sammuttaa, alkavat ne sitten miten tahansa, Arthur Chrenkoff kirjoittaa Spectatorissa.

Jutussa todetaan olevan ”kivuliaan selvää”, että Australia kärsii maastopalokriisin lisäksi myös tuhopolttokriisistä.

– Tulevien toimikuntien ja selvitysten vastuulle jää epäilemättä laskea, kuinka suuri osa näistä menetyksistä ja tuhoista on ihmisten syytä. Epäilen sen olevan merkittävä.

Juttuun on kerätty suuret määrät viime aikoina uutisoituja tapauksia, jossa henkilöitä on pidätetty maastopalojen sytyttämisestä. Esimerkiksi joulukuun 20. päivänä kerrottiin, että yksin Queenslandissa ainakin 100 ihmistä on otettu kiinni tuhansia hehtaareja tuhonneiden palojen sytyttämisestä. Monissa listatuissa tapauksissa epäillyt ovat alaikäisiä.

87 prosenttia paloista ihmisten sytyttämiä

Jutun mukaan tuhopoltoissa ei ole mitään uutta. Chrenkoff viittaa ympäristökriminologi, tohtori Paul Readin Sydney Morning Heraldin marraskuun lopun kirjoitukseen. Readin mukaan Australiassa on keskimäärin 62 000 paloa joka vuosi. Niistä vain pieni osa tapahtuu kaukana asutuilta alueilta ja vain 13 prosenttia saa alkunsa salamaniskuista. Tuolloin Queenslandissa ja New South Walesissa raivonneet palot syttyivät Readin mukaan pääosin päivinä, joina ei salamoinut.

– Vaikka niitä (salamoinnin sytyttämiä paloja) on sittemmin ollut ja ne ovat liittyneet yhteen synnyttäen uudenlaisia megapaloja – ovat lähes kaikki palot ihmisen sytyttämiä, Read sanoo.

Tutkija viittaa vuonna 2015 tehtyyn 113 000 vuosina 1997-2009 syttyneen palon satelliittianalyysiin. Sen perusteella 40 prosenttia maastopaloista oli ihmisten tahallisesti sytyttämiä ja 47 prosenttia tahattomasti sytytettyjä. Samaan 87 prosentin lukuun päädyttiin myös kymmenen vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. Siinä laskettiin, että puolet paloista on tahallisesti sytytettyjä ja 37 prosenttia vahinkoja.

Paul Readin mukaan vuodenajat muuttuvat lisäksi tavoilla, joita ei voida selittää ”tunnetuilla voimilla”.

– Jokainen tuhoisa maastopalo sitten vuoden 1857 on tapahtunut keskellä kesää – ennen tätä. Tämän mittakaavan paloja kesän tällä puolella ei ole nähty koskaan aiemmin Australian historiassa, eikä varsinkaan syyskuusta alkaen.

Ilmastonmuutos yhdistettynä luonnolliseen vaihteluun aiheuttavat Paul Readin mukaan kuivuutta ja länsituulia. Suora syy palojen syttymiselle on tutkijan mukaan kuitenkin ihminen.