Edustaja haluaa turvata sopimuspalokunnat

Keskustan Joonas Könttä kysyy, kuinka taataan koko maan kattava paloasemaverkosto.

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) on huolissaan Suomen paloasemaverkoston tulevaisuudesta. Könttä on jättänyt sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr.) kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka sopimuspalokuntien asema turvataan ja taataan nykyisenkaltainen koko maan kattava paloasemaverkosto.

Sopimuspalokuntien toiminta perustuu varallaolojärjestelmään, joka on hiljattain useissa oikeusistuimissa todettu työoikeudellisesti kestämättömäksi.

– Meillä ei ole varaa katsoa sivusta, kun suomalaisten turvallisuudelle elintärkeiden sopimuspalokuntien tulevaisuus on vaakalaudalla. Ilman sopimuspalokuntia emme pärjää, Könttä toteaa tiedotteessa.

– Sisäministeriön on otettava johtajuus tämän vastuullaan olevan kysymyksen ratkaisemisessa. Asia on tärkeä koko Suomessa.

Köntän mukaan koko maan kattava paloasemaverkosto nojaa vahvoihin pelastuslaitoksiin, joita täydentää sopimuspalokunnat. Sopimuspalokunnat ovat korvaamaton osa suomalaista järjestelmää, erityisesti maakuntien Suomen paloturvallisuus nojaa sopimuspalokuntiin.

– Epäselvä tilanne on johtanut epävarmuuteen sopimuspalokuntien jatkosta. Tilanne on saatettava kestävälle pohjalle kaikkialla Suomessa. Koko maassa on ihmisille taattava turvallinen arki, Könttä sanoo.

– Hallitusohjelman tärkeän kirjauksen mukaisesti nyt on parannettava sopimuspalokuntalaisten toimintaedellytyksiä. Kannustankin asiasta vastaavaa ministeri Ohisaloa kertomaan, miten edistämme tätä yhdessä sovittua tavoitettamme.