”Jonkin ajan kuluttua Vladimir Putin voi toimia ilman seurauksia”

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan vetäjä ja Kremlin arvostelijana tunnettu Bill Browder varoittaa Ukrainan kriisin venymisestä pitkälle lähitulevaisuuteen.

Hän viittaa Britannian ulkoministeri Liz Trussin arvioon, jonka mukaan jännitteiden pitkittyminen voi olla presidentti Vladimir Putinin tavoitteena.

– Hän on aivan oikeassa. Jos Putin tekee näin, maailma menettää mielenkiintonsa vähän ajan päästä. Tässä vaiheessa hän voi tehdä sen mitä on suunnitellutkin ilman, että asiasta seuraa vakavaa vastareaktiota, Bill Browder kirjoittaa Twitterissä.

Liz Truss kehottaa länsimaita varomaan valheellista turvallisuuden tunnetta. Hän kyseenalaistaa Venäjän puolustusministeriön ilmoituksen, jonka mukaan joukkoja oltaisiin vetämässä pois Ukrainan lähialueilta.

Yhdysvaltain ja Britannian tiedustelutietojen perusteella rajan lähellä sijaitseville ryhmitysalueille olisi todellisuudessa tuotu ainakin 7 000 uutta sotilasta. Venäläisjoukkojen kerrotaan rakentaneen viime päivinä uutta siltaa Valko-Venäjän eteläosissa.

– On suhtauduttava realistisesti siihen, että Venäjä voi halutessaan venyttää kriisiä viikkokausilla tai kuukausilla haastaakseen Ukrainaa ja länsimaiden yhtenäisyyttä, Liz Truss kirjoittaa Telegraph-lehden julkaisemassa kirjoituksessa.

Putin could drag out the Ukrainian crisis for months says U.K. Foreign Secretary. She’s exactly right. If he does this, the world will lose interest after a while and at that point he can do what he’s planning without the serious blowback he’d get now. https://t.co/6ooJbyxwFF

— Bill Browder (@Billbrowder) February 17, 2022