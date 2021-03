”Joku” hakkeroi saitin, julkaisi feikkiuutisen presidentin seksiskandaalista

Puolalaisen Solidaarisuus-liikkeen uutissaitille istutettiin skandaalimainen väärä uutinen.

Saitti oli hakkeroitu. Tunkeutuja julkaisi saitilla ehkä aidolta näyttävän, mutta perättömän uutisen otsikolla ”Seksiskandaali puolustusministeriössä. Skandaalin taustalla presidentti Duda, Liettuan diplomatian päällikkö ja amerikkalaiset kenraalit”.

”Uutisessa” syytettiin Liettuan ulkoministeri Gabrielius Landsbergisiä, Puolan presidentti Andrzej Dudaa ja amerikkalaissotilaita. Myös puolalaisen kansanedustajan twitter-tili hakkeroitiin ja siellä julkaistiin vastaavia ”tietoja”.

Liettuan ulkoministeriön mukaan artikkeli oli julkaistu saitille tehdyn kyberhyökkäyksen jälkeen.

– Disinformaatiohyökkäykset Liettuan ja Puolan suhteita vastaan jatkuvat. Pysykää valppaina!, ulkoministeriö kehottaa.

#Disinformation attacks against 🇱🇹-🇵🇱 relations continue. This time, Lithuanian FM G. Landsbergis, Polish President and politicians, and US soldiers were accused of indecent behaviour. Fake information was planted on one of the Polish media website. Stay vigilant! pic.twitter.com/jH4a5djTEf

— LT MFA StratCom (@LT_MFA_Stratcom) February 26, 2021