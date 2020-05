Terhi Koulumies: Joko sinulla on kangasmaski?

Kirjoittajan mukaan on järkevää, että Suomi siirtyy kansainväliseen tapaan.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho teki eduskunnalle perjantaina toimenpidealoitteen, että ihmisiä velvoitettaisiin käyttämään kasvomaskia kaupoissa, joukkoliikennevälineissä ja julkisissa tiloissa, joissa ei voi huolehtia turvaväleistä. Aloite on erinomainen ja minäkin allekirjoitin sen.

On järkevää, että Suomi siirtyy noudattamaan tätä kansainvälistä tapaa koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Kasvomaskit ovat pakollisia jo yli 50 maassa. Lisäksi useampi arvovaltainen tiedeyhteisö annattaa maskien käyttöä ja näkee, että ne todellakin ehkäisevät tartuntoja. Yleinen määräys tai suositus käyttää maskeja on tärkeä siksi, että itse kunkin käyttämä maski suojaa toisia maskin käyttäjän hengitysteistä leviäviltä pisaroilta. Eli oma maski ei suojaa itseä, vaan muita lähistöllä olevia ihmisiä. Siksi jokaisen olisi käytettävä niitä, jotta olisimme yhdessä turvassa tartunnoilta.

En todellakaan ymmärrä, miksi hallitus kuhnailee maskisuosituksen kanssa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi pari päivää sitten, että ”kirurgisista suu- ja nenäsuojaimista olisi ehdottomasti hyötyä, mutta näitä ei valitettavasti ole koko väestön tarpeisiin”. Hänen mielestään on ensisijaista, että kirurgisia suojaimia käytetään ensisijassa sosiaali ja terveydenhuollossa.

On totta, että Suomessa on tunnetusti kova pula hengityssuojaimista (en nyt mene hallituksen varautumiseen ja Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan tässä sen tarkemmin…). On siksi ehdottoman järkevää varata kirurgiset suojat ensisijassa terveydenhuollon käyttöön. Pula erikoisvalmisteisista kirurgisista maskeista ei ole kuitenkaan peruste olla suosittelematta kansalaisia käyttämästä muunlaisia, tavallisia maskeja.

Koronatartuntojen määrä on saatu kevään aikana rauhoittumaan, koska kansalaiset ovat noudattaneet tunnollisesti karanteeniohjeita. Tilanteemme mahdollistaisi nyt yhteiskunnan uudelleen avaamisen hallitusti. Jos rajoitusten poisto tapahtuu kuitenkin huolettomasti, on suuri vaara, että epidemia rypsähtää uudelleen valloilleen. Siksi hengityssuojien käyttö pitäisi ottaa osaksi asteittaista paluuta normaaliin arkeen. Suojainten käyttö on kansainvälisesti nimeomaan osa tätä asteittaista avaamista ja liikkumisrajoitusten purkuprosessia.

Kansalaisia olisi Suomessakin ohjeistettava käyttämään suojauksessa kangasmaskeja, niin kuin muissakin maissa on toimittu. Kangassuojissa on se hyvä puoli, että ne ovat uudelleenkäytettäviä. Siksi ne ovat käytössä edullisempia ja ekologisempi vaihtoehto kuin kertakäyttöiset maskit. Lisäksi niiden käyttösuositusta puoltaa, että kangasmaskeja on melko hyvin ostettavissa valmiina Internetistä ja kaiken lisäksi kotimaisena tuotantona. Kangasmaskien ompelu on itse asiassa tarjonnut uuden tulonlähteen suomalaisille tekstiilialan pienyrittäjille, joiden yritystoiminta olisi muuten vaarantunut koronan vuoksi. Tilasin itsekin kotimaiset kangasmaskit netistä koko perheelle, ne tulivat postissa viiko sitten. Tuo kuvassa näkyvä on valkoinen, mutta niitä myydään myös kuviollisina, jos haluaa hifistellä tyylikysymyksissä.

Maskeja voi ommella myös itse. Silloin niihin voi valita itselleen mieluisimman värin ja kankaan, vaikka ihan tavallinen vanha lakanakangaskin sopii tarkoitukseen erinomaisesti. Käytetyt kangasmaskit voi pestä pesukoneessa 60 asteessa ja/tai keittää kattilassa 90 asteessa, lopuksi ne voi silittää. Netistä voi googlata useita erilaisia maskien ompeluohjeita, useissa maissa on laadittu kansalaisille nettiohjeita maskien ompeluun. Tässä on suomalaisten Marttojen ohje.

Terhi Koulumies Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja