Joko sallittaisiin paikallinen sopiminen? Näin hallitus vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri sanoi asian siirretyn työmarkkinajärjestöille.

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kysyi eduskunnan kyselytunnilla ”yrittäjän päivän kunniaksi” paikallisesta sopimisesta.

– Yrittäjien edellytyksistä tulee kantaa huolta ympäri vuoden, jotta yrittäjät voivat luoda työtä, toimeentuloa ja toimia tärkeältä osalta hyvinvointivaltion pilarina myös jatkossa, Kai Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa hallitusohjelmasta jäi puuttumaan konkretia yrittäjien uskon vahvistamiseen.

– Käteen jäi huoli siitä, kuka lisävelalla tehtävän jakopolitiikan lopulta maksaa, uskaltaako palkata ihmisiä ja löytääkö työvoimaa, kun työmarkkinoiden uudistamiseen ei uskalleta enää panostaa.

Mykkäsen mukaan yrittäjät itse ehdottavat, että työt ja tekijät kohtaisivat paremmin, jos paikallinen sopiminen – työehtosopimusten puitteissa – sallittaisiin kaikille yrityksille. Lisäksi sosiaaliturvaa todella tulisi uskaltaa uudistaa niin, että työ ja sen teettäminen kannattaa aina.

– Pääministerin sijainen (Mika) Lintilä, miten hallitus suhtautuu yrittäjien vakaviin ehdotuksiin, yrittäjän päivänä, ehdotuksiin nostaa työllisyyttä ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut? Onko hallitus viimein valmis sallimaan paikallisen sopimisen kaikissa yrityksissä ilman järjestäytymispakkoa, Kai Mykkänen kysyi.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi yrittäjien olevan se pk-sektori, joka luo uudet työpaikat.

– Olemme esittäneet eri osapuoielle, että paikallista sopimista tulee edistää. Tiedätte erittäin hyvin, edustaja Mykkänen, että olemme laittaneet työllistymistyöryhmän liikkeelle, jossa (ovat) työmarkkinaosapuolet ja heillä varmasti yhtenä osana siellä on myös paikallisen sopimisen edistäminen, Lintilä sanoi.

– Mitä ne tavat ovat, niin odotamme heiltä siihen myös esityksiä.

– Mutta se kuinka me tuemme yrityksiä: tulevassa budjetissa tulemme nostamaan innovaatiorahoitusta, tulemme kansainvälistymiseen tuomaan lisää rahoitusta, ja yksi joka mielestäni on erittäin tärkeä on että tuomme työpaikkaohjaajia, valtiovarainministeri jatkoi.

Työministeri Timo Harakka (sd.) viittasi vastauksessaan tekeillä olevaan ”vuosisadan palkkatukiuudistukseen” ja mikroyrittäjien rekrytointitukeen.

Kai Mykkänen totesi jatkokysymyksessään Mika Lintilän sanoneen kesäkuussa, että kaikki hallituspuolueet ovat valmiita ”tuntuviin valitettaviin leikkauksiin”, jos työllisyystoimia ei synny.

– Nyt siis tämä yksi keskeinen ehdotus josta itsekin olette puhunut – paikallisen sopimisen mahdollistaminen ilman järjestäytymispakkoa – on työmarkkinajärjestöjen pöydässä. Uskon että tiedätte itsekin erittäin hyvin, että siitä pöydästä se ratkaisu ei synny. Tarvitaan johtajuutta, tarvitaan aloitekykyä, Kai Mykkänen sanoi.

– Joka tapauksessa odotamme budjettiriihestä sellaista listaa työllistymistoimista, joka kattaa työllisyyden tuomilla tuloilla hallituksen jo tähän budjettiin kaavailemat lähes miljardin euron pysyvät lisäykset. Jos sellaisia ei saada, joudumme tekemään välikysymyksen vastuullisen taloudenpidon laiminlyönnistä.