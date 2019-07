Joko alkaisi käristä? Viikonloppuna ehkä 25 astetta

Suomen yllä ollut matalapaineen alue on väistymässä itään.

– Kylmä sää on koetellut Suomea, mutta nyt tilanne on muuttumassa!, Foreca kertoo Twitter-tilillään.

Forecan mukaan tämän viikon lämpötila alkaa vähitellen hivuttautua kohti heinäkuun tavanomaisia lukemia, kun Suomen yläpuolella ollut kylmin ilmamassa siirtyy pohjoisemmaksi ja vetäytyy tällä viikolla Lapista takaisin Jäämerelle.

Matalapaineen alue väistyy samalla itään ja lämmintä ilmaa virtaa Euroopasta vähitellen pohjoisemmaksi. Forecan mukaan ennuste tarkentuu vielä, mutta loppuviikkoa kohti lämpötila voi nousta jo 30 asteen vaiheille Keski-Euroopassa ja helteinen ilma lähestyy Suomeakin.

– On mahdollista, että viikonloppuna jossakin päin Suomea lämpötila kohoaa paikallisesti jopa 25 asteen yläpuolelle!, Foreca kertoo.

Keskimäärin tämä viikko on kuitenkin edelleen hieman normaalia viileämpi. Myös paikalliset kuurosateet ovat edelleen todennäköisiä laajassa osassa maata.

Kylmä sää on koetellut Suomea, mutta nyt tilanne on muuttumassa! Blogissa luodaan silmäys viime viikkoon ja katsotaan, millainen #sää on lähipäivinä. https://t.co/kzkgMJf26l#forecasuomi #heinäkuu #halla #helle pic.twitter.com/Wr9Y9UIbQ1

