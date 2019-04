”Jokaisen on voitava luottaa, että saa tarvitsemansa avun”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne Mari Virolaisen (kok.) mukaan mielenterveyspalveluita on parannettava ja hoitoon pääsyä nopeutettava.

– Jokaisen on voitava luottaa, että hän saa tarvitsemansa avun ja huolenpidon. Tämä on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareista ja siitä meidän on huolehdittava kaikin keinoin, Anne-Mari Virolainen sanoo.

Kokoomus on esittänyt hoitotakuuaikojen kiristyksiä eri palveluihin, ei vain lääkärin vastaanotolle. Puolue on esittänyt muun muassa hoivatakuuta sekä nopeampaa mielenterveyspalveluihin pääsyä etenkin nuorille ja lapsille.

Virolainen muistuttaa, että mielenterveysongelmat ja masennus ajavat etenkin nuoria sairauslomalle ja jopa työkyvyttömyyseläkkeelle yhä enemmän.

– Lasten ja nuorten mielenterveyshoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteuduttava jatkossa vähintään puolet nopeammassa määräajassa lähetteen saapumisesta kuin nykyään sekä mielenterveyshoidon vähintään kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista, Virolainen sanoo.

– Nykyinen kolme kuukautta on aivan liian pitkä aika lapselle tai nuorelle odottaa. Nopeammasta avun saannista tarvitaan selvät kirjaukset lainsäädäntöömme.

Toimia tarvitaan Virolaisen mukaan myös asunnottomuuden ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.

– Erityisesti on vahvistettava nuorten oman taloudenhallinnan osaamista sekä puututtava aggressiiviseen pikavippien markkinointiin, jossa luodaan ihmisille mielikuvia helposta rahasta ja aiheutetaan uusia ongelmia, Virolainen toteaa.

– Haluamme vahvistaa myös työtä asunnottomuuden vähentämiseksi lisäämällä etenkin suurten asutuskeskusten alueille asuntojen tarjontaa sekä lisätä toimia huono-osaisuuden ja taloudenhallinnan ongelmien ehkäisemiseksi. Tämä on tärkeä kokonaisuus syrjäytymisen ehkäisemisen ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta.