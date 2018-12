Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten mukaan maanpuolustus on peruskalliomme.

– Eräs viisas mies kerran sanoi: ”Jokaisella maalla on armeija. Jos se ei ole oma, se on jonkun muun”. Nuo sanat ovat jääneet mieleeni, sillä hyvin oikeassa hän oli, totesi kansanedustaja Jari Ronkainen perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa maanpuolustustahdosta keskiviikkona

Hän totesi, että koko väestöstä edelleen 74 prosenttia kannattaa yleistä asevelvollisuutta, joka onkin ainoa realistinen vaihtoehto koko maan puolustamiseksi. Se on kustannustehokas ja ennen kaikkea laadultaan ylivoimainen järjestelmä meille suomalaisille.

Myös maanpuolustustahto on selvityksen mukaan notkahtanut erityisesti alle 25-vuotiailla.

– Ehkä tämä pieni notkahdus johtuu siitä, ettei suurella osalla nuorista miehistä ja naisistamme ole enää suoraa kosketusta veteraanisukupolveen. Ehkä uhraukset eivät enää ole läsnä, Ronkainen arvioi.

– Tieto siitä, mitä maamme eteen on uhrattu, on siirrettävä jälkipolville. Tässä onkin tärkeä rooli esimerkiksi arvokasta työtä tekevillä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöillä. Me uskomme, että fiksu Suomen nuoriso kyllä ymmärtää, miksi taistelemme, jos taistelemme, hän jatkoi.