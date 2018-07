Jokainen rajamerkki tarkistettiin Suomen ja Venäjän rajalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ja Venäjän rajankäynti tuli voimaan tänään torstaina, kertoo Maanmittauslaitos.

Suomi ja Venäjä allekirjoittivat Imatralla viime vuonna 19. kesäkuuta maiden välisen pöytäkirjan, jolla esitetään maiden välisen valtakunnan rajan kulku. Molemmat maat hyväksyivät rajankuvauspöytäkirjan.

Tehty rajankäynti oli luonteeltaan tekninen, eikä mikään muuttunut rajan kulussa.

Viime vuonna valmiiksi saatu työ tehtiin vuosina 2007–2016. Vanhimmat rajamerkit olivat Täyssinän rauhan ajoilta vuodelta 1595.

− Jokainen rajamerkki tarkistettiin ja mitattiin maastossa, ja kaikki aineisto, kuten kartat ja koordinaatit päivitettiin digitaaliseen muotoon, kertoo maanmittausneuvos Pekka Tätilä Maanmittauslaitoksen tiedotteessa.

Suomi ja Venäjä ovat sopineet, että rajankäynti tehdään jatkossa 25 vuoden välein.

Rajaa on pidetty ja pidetään kunnossa koko ajan rajajärjestyssopimuksella, joka on määritellyt rajan käytännön hoidon eli rajamerkkien ja raja-aukon kunnossapidon. Käytännössä Rajavartiolaitos on uusinut esimerkiksi kaatuneita rajapaaluja.