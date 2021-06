Joka viidennellä nettiostoksia tekevällä kokemusta epäonnistuneesta kaupasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viimeisen vuoden aikana suomalaisten nettishoppailua on osaltaan vauhdittanut koronaepidemia.

Suomalaisista 90 prosenttia on joskus shoppaillut netissä. Heistä joka viidennellä (20 prosenttia) on kokemusta epäonnistuneesta nettikaupasta, jossa tuote on ollut virheellinen tai tuote ei ole saapunut lainkaan, selviää IROResearchin nettipetosten ehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistuneelle vakuutuspalveluyritys mySafetylle teettämästä tutkimuksesta.

– Reilusti yli puolet vastaajista (57 %) kertoo ongelmista ensi sijassa kaupallisissa verkkokaupoissa ja kaksi viidestä (39 %) raportoi, että pieleen menneet nettiostokset ovat ensi sijassa koskeneet yksityishenkilöiden välistä nettikauppaa, kuten Tori.fi tai Facebookin nettikirpputorit, toteaa mySafetyn toimitusjohtaja Johanna Abgottspon tiedotteessa.

Kaupallisissa nettikaupoissa yli puolet (54 prosenttia) pieleen menneistä ostoksista saadaan sovittua joko uudella tai korvaavalla tuotteella tai rahan palautuksella. Yksityishenkilöiden välisessä nettikaupassa sopiminen on tutkimuksen mukaan hankalampaa ja vain yksi neljästä (26 prosenttia) tapauksesta saadaan sovittua ilman rahallista menetystä.

– Kaupallisissa nettikaupoissa epäonnistunut ostotapahtuma johtaa 38 prosentissa tapauksista enintään 50 euron menetykseen ja vain kuusi prosenttia kertoo menettäneensä yli 50 euroa. Myös yksityishenkilöiden välisessä nettikaupassa 38 prosenttia raportoi menettäneensä enintään 50 euroa, mutta melkein yhtä monta (31 prosenttia) kertoo menettäneensä yli 50 euroa, Abgottspon kertoo.

Korona siivitti nettikaupan kasvua

Lähes 60 prosenttia (57 prosenttia) suomalaisista ostaa netistä kuukausittain ja lähes kolmannes (29 prosenttia) puolestaan viikoittain. Viimeisen vuoden aikana suomalaisten nettishoppailua on osaltaan vauhdittanut koronaepidemia. Valtaosa nettiostajista arvioi ostavansa verkosta tulevaisuudessa enemmän kuin nykyisin.

– Olemme seuranneet nettikaupan kehitystä pitkään ja näemme siinä valtavan potentiaalin mutta myös uhkakuvan nettikauppapetosten osalta. Tutkimuksemme mukaan kolme neljästä epäonnistuneesta nettikaupasta yksityishenkilöiden välillä johti rahan menetykseen. Vain kolme prosenttia rahaa menettäneistä nettishoppailijoista sai korvausta luottokorttiyhtiöltään tai pankiltaan, Abgottspon sanoo.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000, ja tiedonkeruuaika oli 20.–28.4.2021. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. +3,2 %-yksikköä.