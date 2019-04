Joka toisella suomalaisella on lainaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurten lainojen riskit tiedostetaan kuitenkin hyvin.

Joka toisella suomalaisella on nykyään jotain lainaa, kertoo Finanssiala tiedotteessaan.

Yleisin laina on asuntolaina, jollainen on 29 prosentilla suomalaisista. Keskimäärin suomalaisilla on asuntolainaa noin 99 000 euroa, pääkaupunkiseudulla tätä enemmän.

Tutkimukseen vastanneista asuntolainallisista 56 prosenttia on huolissaan korkojen noususta. Määrä on aiempaa suurempi ja koskee sekä pieni- että suurituloisia, samoin erikokoisia asuntolainoja omaavia.

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Elina Erkkilä kuitenkin muistuttaa, että keskivertosuomalainen tiedostaa hyvin asuntolainoihin liittyvät riskit. Asuntolainan omaavien säästö- ja sijoitusvarallisuuden keskimääräinen arvo on noin 19 000 euroa.

– On tärkeää, että velkaantumiskeskustelussa otetaan huomioon myös varallisuus. Vaikka keskivertosuomalaisen rahoitusvarallisuus ei ole suuren suuri, on se kuitenkin tärkeä puskuri odottamattomien tilanteiden varalle, Erkkilä kertoo.