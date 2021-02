Joka toinen saanut koronarokotteen Israelissa

Peräti yli 54 prosenttia Israelin aikuisväestöstä on jo saanut vähintään yhden annoksen koronavirusrokotetta. Luku on kiistatta maailman kovin ja aivan omalla tasollaan.

Alla oleva Our World in Datan kuvaaja näyttää maailman rokotevertailua. Israelin jälkeen eniten rokotteita on annettu Britanniassa. Siellä vähintään yhden annoksen oli viikonloppuun mennessä saanut vajaat 14 prosenttia kansasta. Kolmantena on Yhdysvallat 9,4 prosentilla.

EU-maista parhaissa ollaan 4-5 prosentin tietämillä. Suomessa rokotteen on vertailudatan mukaan saanut 2,9 prosenttia aikuisväestöstä.

Rokotevertailua voi tarkastella ja tehdä tämän linkin takaa löytyvässä laskurissa.

Israel 🇮🇱 has now achieved over 50 vaccine doses given per 100 people. Incredible. Now I will respect that more if Israel can make sure its Palestinian brethren are provided vaccines at an equal rate. #COVID19 pic.twitter.com/eBoYrDvm1c

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) February 1, 2021