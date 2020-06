Joka toinen pelkää paluuta toimistoon

Etäisyyden pitämisen ohjeet ja pleksilasit eivät ole poistaneet työntekijöiden huolta siitä, että heidän on palattava toimistotyöhön koronaviruspandemian jyllätessä.

Konsulttitoimisto Korn Ferryn kesäkuun alussa 1044 toimistotyössä olevalle tekemän kyselyn mukaan puolet amerikkalaisista on vastahakoisia palaamaan byroolle.

Tautivirasto CDC:n yhtiöille antamien suositusten mukaan toimistoissa tulee käyttää maskeja, kokoustaa pitää ulkotiloissa ja kokoontumisia ahtaissa tiloissa on vältettävä. Toimistossa kerrallaan olevien määrää pyritään myös rajoittamaan.

Kyselyn mukaan silti vain alle kolmasosa vastaajista sanoo, että he aikovat palata avattavaan toimistoon.

40 prosentin mukaan heidän työnantajansa ei pakota palaamaan toimistolle.

Korn Ferry suosittelee työntekijöitä kohtaan joustoja eli heidän esimerkiksi saavan valita, pidetäänkö tapaamiset kasvotusten vai nettiyhteydellä.

Useat isot yhtiöt ovat ilmoittaneet, että heidän työntekijänsä voivat työskennellä halutessaan kotoaan vaikka pysyvästi.

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta sanoo olevansa tuottavampia työssään kotonaan kuin toimistossa.

