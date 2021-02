Joka toinen muuntoviruksen saanut Suomessa on nuori

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tällä hetkellä tartuntoja on eniten 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan nuoret ikäryhmät korostuvat viimeaikaisissa muuntoviruksen tartuntatapauksissa.

– Muuntovirustartunnan saaneista 45 prosenttia on 20–39-vuotiaita, joka edustaa muutenkin HUSin alueella kokonaisuudessaan suurinta ikäryhmää positiivisista koronavirustapauksista, Lehtonen kirjoittaa Twitterissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on vahvistettu tähän mennessä yhteensä 450 muuntovirustapausta, joista 427 on ollut Britannian ja 22 Etelä-Afrikan koronavarianttia. Brasilian virusmuunnosta on vahvistettu vain yksi kappale.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen arvioi Iltalehdelle, että epidemian ryöpsähtäminen on mahdollista lyhyelläkin aikavälillä.

– Kun katsoo Iso-Britanniaa, siellä muuntovirus lähti eksponentiaalisesti lisääntymään vajaassa 2,5 kuukaudessa, Irlannissa se tapahtui kuukaudessa. HUSin alueella tämä on tapahtunut kahdessa kuukaudessa, se on linjassa sen kanssa, mitä muissa maissa on tapahtunut, Ruotsalainen toteaa.