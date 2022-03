Joka neljäs yritys vaihtanut toimialaa 2000-luvulla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan toimialan vaihtuminen kertoo suuresta muutoksesta.

Suomalaiset yritykset vaihtavat yllättävän usein toimialaa, selviää Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tuoreesta raportista.

Tutkimuksen pääviesti on, että suurilla eli radikaaleilla alanvaihdoksilla on pääsääntöisesti ollut positiivinen tuottavuusvaikutus yritykseen. Jos alanvaihto ei kuitenkaan ole radikaali vaan vähittäinen, sillä puolestaan on ollut pääasiassa negatiivisia tuottavuusvaikutuksia.

– Tämä on tärkeä viesti Suomen innovaatiopolitiikalle, jolla pyritään kannustamaan yrityksiä uudistumiseen. Markkinoille pääsyn esteet voivat vaikuttaa myös toimialaansa vaihtaviin yrityksiin, jotka pyrkivät uusille markkina-alueille, Etlan tutkija Natalia Kuosmanen sanoo tiedotteessa.

Etlan mukaan yritysten alanvaihdokset ovat yleisiä Suomen yrityskentässä. Edelleen toimintaansa jatkavista yrityksistä peräti neljäsosa on vaihtanut toimialaa 2000-luvulla.

– Yrityksen toimialan vaihtuminen kertoo suuresta muutoksesta. Toimialavaihdoksessa yrityksen pyrkimys voi olla voimakkaamman kasvun aikaansaaminen tai se, että osa yrityksen liiketoiminnasta on kuihtunut pois joko markkinan pienenemisen tai kilpailukyvyn puutteen johdosta, Kuosmanen sanoo.

Esimerkiksi konepajakonserni Metso on 2000-luvulla luopunut muun muassa paperikoneiden valmistuksesta ja keskittynyt mineraalien jalostukseen ja kaivoksissa tarvittavien koneiden valmistukseen.

Etlan mukaan selvästi vilkkaimmin toimialaa vaihdettiin Suomessa finanssikriisin ympärillä eli vuosina 2006–2012.