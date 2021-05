Joka kolmas keskustan valtuutettu ei enää ehdolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolueen ehdokkaista 28 prosenttia on yli 61-vuotiaita.

Keskustan nykyisistä yhteensä 2824 kunnanvaltuutetuista noin kolmasosa eli 954 valtuutettua ei asettunut enää uudestaan ehdolle.

Puolueen yli 61-vuotiaiden ehdokkaiden suhteellinen osuus kasvoi samalla 28 prosenttiin.

Vastaavasti SDP:n nykyisistä kunnanvaltuutetuista neljäsosa ei asettanut uudestaan ehdolle. Puolueen yli 61-vuotiaiden ehdokkaiden suhteellinen osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä 32 prosenttiin.

Kokoomuksella on eniten alle 20-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita ehdokkaita. Liike Nytillä on koko maassa 469 ehdokasta, mutta ei yhtään Lapin vaalipiirissä.

Perussuomalaisten ehdokkaista 78,5 prosenttia on miehiä, kun kuntavaalien äänioikeutetuista miehiä on 49 prosenttia. Ehdolla on myös 176 kansanedustajaa sekä kuusi europarlamentaarikoa.

Ajatuspaja Toivon analyytikko Jussi Salonranta huomauttaa Twitterissä, että kuntavaaliehdokkaiden kokonaismäärä nousi viime vaaleista noin kahdella tuhannella. Oikeusministeriön mukaan ehdokkaita on nyt yhteensä 35 627, joista puolet ei ollut ehdolla viimeksi.

Keskusta on saanut vuodesta 1976 lähtien yli 30 prosenttia kaikista valtuutetuista.

– Jos keskusta saa nyt alle 2688 valtuutettua, niin se on historiallinen tulos keskustalle, Salonranta sanoo.

