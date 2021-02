Britanniassa joka kolmas aikuinen rokotettu

Britannian terveysministeri Matt Hancockin mukaan maassa annetaan tällä hetkellä enemmän koronavirusrokotteita kuin missään muualla Euroopassa.

– Nyt jo yli 17,7 miljoonaa ihmistä eli joka kolmas aikuinen on rokotettu. Terveydenhoitojärjestelmä NHS antaa keskimäärin yli 250 rokoteannosta joka minuutti, Matt Hancock sanoi parlamentin alahuoneessa.

Pääministeri Boris Johnson julkaisi maanantaina suunnitelman maan tiukkojen koronarajoitusten purkamisesta kesäkuun loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa koululaiset päästetään takaisin lähiopetukseen maaliskuun alkupuolella.

Britanniassa on vahvistettu viime päivinä noin 10 000 uutta koronatartuntaa eli vain kuudesosa tammikuun alkupuolen huipputasosta.

Professori Neil Ferguson arvioi aiemmin Times-lehdelle, että rokotteet estävät vakavan taudinkuvan lisäksi viruksen levittämistä ehkä aiemmin arvioitua tehokkaammin.

– Emme vielä tiedä, kuinka paljon tartunnat tulevat lisääntymään rajoitusten asteittaisen purkamisen myötä. Toivottavasti tartuntamäärissä, sairaalahoidon tarpeessa ja kuolemantapauksissa nähtävä lisäys on hyvin rajallinen. Tällöin aikataulua voitaisiin jopa nopeuttaa, Ferguson sanoi.

