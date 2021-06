Joka kesäinen riesa on tullut

Juhannusviikolla sinilevää on havaittu yhä enemmän sekä järvi- että merialueilla.

Kesäkuun hellesää on vauhdittanut sinilevän kasvua etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa. Vaikka sinilevähavaintojen määrä onkin lisääntynyt, koskee valtaosa sinilevähavainnoista vielä vähäistä määrää sinilevää.

Järvillä on havaittu sinilevää ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa enemmän. Hieman sinilevää on havaittu 50 valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla. Runsaasti sinilevää on havaittu kolmella ja erittäin runsaasti sinilevää on havaittu yhdellä virallisella havaintopaikalla.

– Sinilevähavainnot painottuvat sisävesillä eteläisen Suomen alueelle, vain Lapissa ei ole tehty sinilevähavaintoja. Jos sää epävakaistuu, riski sinilevien pintakukintojen muodostumiselle pienenee, kertoo Suomen ympäristökeskuksen korkeakouluharjoittelija Jere Laine Syken tiedotteessa.

Virallisen seurannan ulkopuolisia havaintoja sinilevätilanteesta on viime viikonlopun ja tämän viikon aikana tehty 121, joista noin 80 on todennäköisesti havaittu sinilevää.

Etelä- ja Keski-Suomessa järvien pintalämpötilat ovat 18–24 astetta. Lapissa ja Pohjois-Suomessa pintalämpötilat ovat pääosin 12–16 astetta. Pintavesien lämpötilat ovat järvillä 2–6 astetta ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa lämpimämpiä.

Sinilevät runsastuneet merialueilla

Suomenlahdella on satelliittihavaintojen perusteella laaja-alaisesti pinnanalaista sinilevää. Kauppalaivahavaintojen mukaan veteen sekoittuneen sinilevän määrä on lisääntynyt pohjoisella Gotlannin altaalla Hiidenmaan ja Ahvenanmaan välillä.

Paikoittain sinilevä voi kertyä pintaan tyynissä olosuhteissa, ja esimerkiksi itäisimmällä Suomenlahdella on viikonlopun 18.–20. kesäkuuta aikana havaittu pieniä määriä pinnassa olevaa sinilevää. Gotlannin itäpuolella olosuhteet ovat olleet suotuisat pintalauttojen syntymiselle.

Rannikoilla sinilevää on havaittu pääasiassa Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta yksittäisiä havaintoja on tehty myös Selkämerellä lähellä Raumaa, Merenkurkussa Vaasan lähellä ja Pietarsaaren edustalla sekä Perämerellä Raahen edustalla. Valtaosa rannikon sinilevähavainnoista koskee edelleen vain vähäistä määrää sinilevää.

Meriveden pintalämpötilat ovat Perämerellä 9–15 astetta, Selkämerellä 10–18 astetta, Saaristomerellä 17–20 astetta ja Suomenlahdella 18–20 astetta.

Pintalämpötilat ovat nousseet ripeästi helteisen sään johdosta Suomenlahdella ja Saaristomerellä, mutta Selkämerellä ja Perämerellä myrskyinen sää sekoitti vettä tehokkaasti, ja erityisesti kauempana avomerellä lämpötilat ovat viilentyneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan sinilevää runsaasti sisältävään veteen on aina syytä suhtautua siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita.

Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin tai viedään lemmikkieläin eläinlääkäriin.