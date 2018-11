”Joka ainoalla pitkitetyllä kokouksella” – ex-ministeri puhui suunsa puhtaaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Rehulan mukaan sote-uudistuksen viivästymisellä on lietsottu markkinoiden repeämistä.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tiistaina kuntien ja kuntayhtymien ”eräiden oikeustoimien” väliaikaista rajoittamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Rajoituslaki annettiin sote-uudistuksen viivästymisen vuoksi, joka sai monet kansanedustajat valittelemaan tilannetta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) totesi, ettei olisi toivonut, että hän joutuu esittelemään kyseisen lain uudelleen.

Entinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) purki puheessaan pitemmällä kaavalla sydäntään sote-uudistuksen venymisestä.

– Parasta tässä tilanteessa olisi se, että eduskunnan käsittelyssä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lait — järjestämislaki, valinnanvapauslaki ja useat kymmenet lain otsikolla olevat muut lait — tulisivat käsitellyiksi mahdollisimman pian. Mahdollisimman pian, Juha Rehula aloitti.

– Ne puhujat, jotka täällä puhuvat markkinamalleista, ne puhujat täällä salissa, jotka peräävät markkinoiden rajoittamista käytännössä joka ainoalla puheenvuorolla, joka ainoalla pitkitetyllä kokouksella, joka ainoalla sellaisella kommentilla, jolla aiheutetaan hämminkiä kentälle, jossa aidosti ja ymmärrettävästi mietitään palvelujen tulevaisuuden perään, te käytännössä lietsotte sellaista markkinoiden repeämistä, jonka kiinni saaminen, onpa vallassa sitten kuka tahansa, voi olla täysin mahdotonta, hän sanoi.

Rehulan mukaan soten kentällä on kahden vuoden aikana ”mitä mielikuvituksellisempia sopimuksia solmittu tilanteessa, jossa on perusajatus kaunis, kiitettävä ja ymmärrettävä, mutta kun miettii lopputulosta, kysehän on, todellakin, markkinoiden ostamisesta eikä niinkään ihmisten julkisin veroeuroin rahoitettujen palvelujen turvaamisesta”.

Ex-ministeri sanoi toivovansa päivää, jolloin riippumaton taho kirjoittaa julki ”kaiken sen, mitä viime kuukausienkin aikana on tässä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyössä tapahtunut”.

– Todellakin toivon, huom. riippumatonta selvitystä siitä, miksi markkinat ovat sekaisin tai miksi se epävarmuus, jota varten esimerkiksi tämä lakiesitys, joka meillä käsittelyssä on, joudutaan säätämään.

Juha Rehulan mukaan nyt on vallalla markkinamalli, ”nyt todellakin ostetaan markkinoita”.

– On jo ensimmäisiä piirteitä siitä, että kunta x tai kuntayhtymä y myy koko palvelutuotannon ja kyseinen toimipaikka laitetaan kiinni. Tästä on jo ensimmäiset esimerkit. Tai ne sopimukset, joita tuolla kentällä on tehty euron vuokrasopimuksella ja niin edelleen. Tällaisia tapahtuu nyt, tilanteessa, jossa luulisi kaikkien vastuullisten päättäjien edesauttavan sitä, että lait tulevat valmiiksi.

Seuraavaksi Rehula käsitteli uudistuksen suurimpia hyötyjiä.

– On kaunista sanoa ääneen, ja se kuulostaa tietysti poliittisesti hienolta, että suurimpia hyötyjiä olisivat yhteiskunnan hyvätuloiset, mikäli tullaan siihen päivään – ja se päivä toivottavasti on mahdollisimman pian – että nämä lakipykälät, mitkä käsittelyssä ovat, tulevat hyväksytyiksi. Suurimmat hyötyjät ovat pienituloisia, ihan tavallisia ihmisiä, Juha Rehula totesi puheessaan.

– Ihan tavallisia ihmisiä, joille tulee mahdollisuus saada palveluja palvelutuottajan taustasta riippumatta ja hyödynnettäväksi se kapasiteetti, joka meidän perusterveydenhuollossammekin on olemassa, kunhan olemassa olevia raja-aitoja poistetaan. Samoilla toimintatavoilla niin yksityinen kuin julkinenkin, samoilla perusperiaatteilla, laatukriteereillä, samoilla hinnoilla tilanteessa, jossa raja-aitoja madalletaan.

– Siitähän tässä on kysymys. Niille ihmisille, joilla ei ole tänä päivänä varaa yksityisiin terveyspalveluihin tai ei ole varaa ottaa vakuutusta, tulee mahdollisuus hyödyntää myös yksityisen puolen palvelutuotantoa.

Hän totesi Sdp:lle, että ”parasta rajoittamista ja kentän rauhoittamista olisi se, että käsittelyssä olevat lait tulisivat käsitellyiksi mahdollisimman pian, jotta pystymme estämään edessä olevat vielä suuremmat pöljyydet”.

”Tätä se tarkoittaa”

Kokoomuksen Ben Zyskowicz totesi, että hän ei ymmärrä ”miksi vihervasemmisto vastustaa sote-uudistusta ja ennen kaikkea siihen liittyvää valinnanvapautta”.

– Nythän perusterveyspalveluissa on se tilanne, että tosiasiassa valinnanvapaus, toisaalta julkisen palvelutuottajan ja toisaalta yksityisen palvelutuottajan välillä, on lähinnä niillä, joilla on siihen varaa. Eli toisin sanoen yksityistä lääkäriasemaa voivat käyttää ihmiset, joilla joko on omakohtaisesti siihen riittävästi varoja tai jotka ovat ottaneet esimerkiksi lapselleen, kuten monet tänä päivänä tekevät, tämmöisen sairauskuluvakuutuksen, Ben Zyskowicz sanoi.

– Sen sijaan jos menette vaikkapa Helsingissä terveyskeskuksiin, niin siellä jonossa ovat lähinnä pienituloiset lapsiperheet, siellä ovat työttömät ja siellä ovat pienituloiset eläkeläiset.

Sote-uudistuksen myötä toteutuvassa valinnanvapaudessa hänen mukaansa pienituloisillekin ihmisille valinnanvapaus tulee, koska julkisen palvelutuottajan ja järjestelmässä mukana olevan yksityisen palvelutuottajan hinta eli asiakasmaksu on aivan sama.

– Tätä se valinnanvapaus tarkoittaa, ja pitää kyllä ihmetellä, että vihervasemmisto, joka muutoin usein on julistamassa toimivansa pienituloisen ja köyhän ihmisen puolesta, ei tässä olekaan kannattamassa uudistusta, joka antaa pienituloisille ja köyhille ihmisille saman mahdollisuuden valita kuin tänä päivänä on niillä, joilla siihen on enempi varoja, Zyskowicz totesi.

– No, tämä uudistus on varmaan ensimmäinen kerta, kun vihervasemmisto on sitä mieltä, että köyhien, pienituloisten, sairaiden ihmisten hyväksi käytetään liikaa julkisia varoja.