Johtajaylilääkäri Ylelle: Ei kovin levolliselta vaikuta tämäkään joulu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yle tapasi Mikko Pietilän kanssa päivänä, jolloin päivittäiset koronaluvut ovat Suomessa ennätyksellisen korkeat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo Ylen uutisille, ettei helpotusta koronan vastaiseen taisteluun ole edelleenkään luvassa.

– Itsekin ajattelin vuosi sitten, että nyt on erikoinen joulu edessä. Ei kovin levolliselta vaikuta tämäkään joulu. Eivät nämä työt tekemällä lopu, ne täytyy vain jossain vaiheessa lopettaa kultakin päivältä.

Pietilän mukaan koronapandemian alkuvaihe oli pahinta aikaa.

– Epätietoisuus oli suurta. Toisaalta itse kuuluin siihen ryhmään, joka sai enemmän tietoa kuin suuri yleisö suojavarustetilanteesta ja niiden saatavuudesta. Joutui miettimään, riittävätkö varusteet. Kyllä muutama kylmä hikipisara otsalta tippui ja oli niitä huonommin nukuttuja öitä, hän kertoo.

– Korona-aikana – kuten muunakin aikana – lääkäri joutuu tekemisiin ajatuksen kanssa, että elämä ei ole oikeudenmukaista. Tietty empaattisuus on lääkärille ehdoton hyve. Se on ehkäpä suorastaan perusedellytyskin sille, että saa syntymään hyvän potilas-lääkärisuhteen. Se ei tarkoita, etteikö pystyisi pitämään riittävää etäisyyttä. Jokaista asiaa ei voi jäädä murehtimaan. Kuorma kävisi omalle mielelle aika raskaaksi. Jos ei ole halua auttaa, ei kannata ryhtyä lääkäriksi, Pietilä toteaa.

Epätoivon valtaan lääkäri ei kuitenkaan voi heittäytyä.

– Olen ihan yhtä väsynyt koronaan kuin kaikki muutkin, jos en väsyneempikin. Mutta minulla ei ole ollut motivoitumisongelmia. Lääkärin ammatissa ja muissakin ammateissa tulee eteen plussia ja miinuksia. Ikävät asiat täytyy hyväksyä, ja jollei pysty hyväksymään, täytyy vaihtaa työtä.

Pietilä on antanut paljon valistusta suurelle yleisölle haastatteluissa korona-aikana. Hän itse ei ole lähtenyt esimerkiksi yökerhoihin.

– Yökerhoihin ei ole tullut tällä iällä enää lähdettyä, mutta olen käynyt ravintoloissa ja kaupoissa. Samalla haluan tukea ravintola-alaa, joka on joutunut koville koronapandemian vuoksi. Alkuvaiheessa en lähtenyt paljon liikkeelle, mutta täytyy uskaltaa elää. Kun meillä on tietyt ohjeistukset, tavoite on, että yhteiskunta pysyisi auki. Missä kulkee raja, sitä täytyy pohtia joka viikko.

Vastausta siihen, milloin koronapandemia helpottaa johtajaylilääkärillä ei ole.

– Sitä ei tietenkään voi tietää. Olemme kansakuntana pärjänneet hyvin ja meillä ei ole mitään hävettävää sen suhteen. Toivon, että ei nyt tässä toivottavasti viimeisessä suuressa aallossa mentäisi mokaamaan tätä hyvää työtä, joka on tähän mennessä saavutettu, hän sanoo Ylelle.