John McCainin viesti Euroopalle: Älkää ikinä antako periksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veteraanisenaattori korosti transatlanttista yhteistyötä viimeiseen saakka.

Tieto amerikkalaisen republikaanisenaattori John McCainin kuolemasta kirvoitti poikkeuksellisen runsaasti surunvalitteluja myös eurooppalaisilta valtiojohtajilta. McCainia on muisteltu järkkymättömänä Euroopan ystävänä ja transatlanttisen yhteistyön tukijana, joka ei epäröinyt puolustaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan.

Henkisen testamenttinsa Euroopalle John McCain jätti jo helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin osallistujille lähettämässään viestissä.

Hän oli kuulunut konferenssin vakio-osallistujiin vuosikymmenten ajan, mutta tällä kertaa lääkärit olivat kieltäneet pitkälle edennyttä aivosyöpää sairastanutta veteraanisenaattoria matkustamasta.

Müncheniin lähettämässään viestissä McCain korosti yhteistä uskoa arvoihin, joiden varaan maailman tulisi rakentua. Rauha ja hyvinvointi perustuvat hänen mukaansa nimenomaan arvoihin ja valmiuteen taistella niiden puolesta.

– Haluamme elää maailmassa, jossa totuus voittaa valheen, itsemääräämisoikeus alistamisen, oikeus sorron, vapaus hirmuvallan – jossa voima muuttuu legitimiteetiksi ja jossa ihmisten ja kansakuntien kohtalot määräytyvät oikeusvaltioperiaatteen eivätkä vallanpitäjien oikkujen pohjalta, McCain totesi.

– Tiedämme – eikä meillä ole varaa koskaan unohtaa – että näille arvoille perustumaton vaihtoehtoinen maailma on synkkä ja julma paikka, jossa lakien, sääntöjen ja oikeuksien merkitys on tyystin kadonnut, ja niiden tilalle on astunut itsekäs raakalaismainen voima.

Vallitsevan maailmanjärjestyksen turvaamisessa on McCainin mukaan kyse ensisijaisesti moraalisesta taistelusta erilaisten, keskenään kilpailevien arvojen kesken.

– Sen vuoksi olemme liittolaisia. Siksi olemme seisseet toistemme rinnalla, tehneet uhrauksia toistemme puolesta ja panostaneet yhteiseen puolustukseemme – ja siksi meidän on toimittava niin myös jatkossa.

“Älkää milloinkaan luovuttako”

Jäähyväisviestissään John McCain muistutti jo kylmän sodan vuosikymmeninä jatkuvasti uskoneensa, että Berliinin muurin itäpuolelle jääneet eurooppalaiset kaipasivat vapautta, oikeudenmukaisuutta sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia omien kykyjensä toteuttamiseksi ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi.

– Luotan siihen, että olette rohkeita, Uskon, että teitä tarvitaan. Oletan teidän säilyttävän vakaumuksenne ja sen, että ette milloinkaan anna periksi. Maailmamme todellinen hohde voi toisinaan tuntua jääneen varjoon. Vaikka kohtaamme välillä vastakkainasettelua, takaiskuja ja epäonnea, älkäämme ikinä lakatko puolustamasta itseämme ja kaikkea sitä, mikä on oikein, kohtuullista ja hyvää, McCain kirjoitti helmikuisessa jäähyväisviestissään.

– Jos korkeasta iästä koituu jokin hyöty, se on perspektiivin taju. Minua on siunattu suurenmoisella elämällä. Olen joutunut elämässäni kokemaan kovia, kärsimään ja kamppailemaan. Ei kuitenkaan ole epäilystäkään siitä, etteikö maailmani olisi saanut onnen elää rauhaisammin, vauraammin ja täydempänä rakkautta, onnea, kauneutta ja vaalimiamme arvoja kuin se maailma, jonka isäni ja isoisäni aikoinaan tunsivat.