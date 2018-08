John McCain on kuollut

Amerikkalaissenaattori John McCain kuoli lauantaina 81-vuotiaana perheensä ja läheistensä paikalla ollessa.

John McCain sairasti aivosyöpää. Hän oli ollut senaatin työstä sivussa useita kuukausia. McCainin perhe kertoi vuorokautta aiemmin, että hänen syöpähoitonsa lopetetaan.

Vietnamin sodassa sotavankeuteen joutunut pilotti John McCain oli Barack Obaman vastaehdokas vuoden 2008 presidentinvaaleissa, joissa sai hieman alle 46 prosenttia kaikista äänistä.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

— Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018