Kokoomuksen puoluekokoukselle aloite: Konjakkia ruokakaupoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joensuun kokoomusnuorten aloite menisi suoraan väkeviin.

Verkkouutiset uutisoi lauantaina kokoomusnuorten aloitteesta kokoomuksen puoluekokoukselle. Siinä halutaan Alkon monopolin purkamista.

Vastaavan puoluekokousaloitteen on tehnyt myös Tampereen Kokoomusopiskelijat TYKO. Lisäksi Taipalsaaren kokoomus haluaa aloitteessaan, että viinit ja oluet tulevat vähittäiskauppoihin järkevän siirtymäajan puitteissa.

Alkoholipolitiikasta on tehty kokoomuksen puoluekokoukselle muitakin aloitteita.

Rovaniemen kokoomus esittää anniskelualan ja ravintoloiden toiminnan sääntelyn siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriölle. Helsingin edistyskokoomuksen aloitteen otsikkona on alkoholin etämyynnin pelisääntöjen selkiyttäminen ja ravintolaviinien ulosmyynnin salliminen.

Hieman huomiota herättävämmin esittää Joensuun kokoomusnuoret otsikolla Konjakit ruokakauppoihin. Joensuussa nuoremman polven kokoomuslaiset ovat perinteisesti tehneet puoluekokoukselle piristäviä ja kaikkia kiinnostavia – joskin jopa korkealentoisia – aloitteita muun muassa monarkian palauttamisesta.

Uusi aloite kuitenkin muistuttaa heti ensi sanoissaan, ettei sovi nauraa: ”Lappeenrannassa kaksi vuotta sitten puoluekokous hyväksyi Joensuun kokoomusnuorten aloitteen samppanjoiden myynnin vapauttamisesta”.

– Sittemmin maan hallitus on tehnyt alkoholipolitiikan suhteen hyviä päätöksiä, ja sääntely on kehittynyt eurooppalaiseen suuntaan. Vielä on kuitenkin tehtävää, jotta Suomi siirtyisi alkoholipolitiikassaan keskieurooppalaiseen malliin, Joensuun kokoomusnuoret toteavat.

– Koskaan ei voi tietää, milloin tilanne vaatii konjakkia. Joensuun kokoomusnuorten mielestä konjakkia tulisi saada ruokakaupoista kellon ympäri. Suomen tulisi noudattaa eurooppalaista mallia ja mahdollistaa konjakkien myynti ruokakaupoissa.

Joensuun kokoomusnuorten mukaan ”on kuluttajan edun mukaista, että tuotteita ei myydä valtion monopolin kautta. Kilpailun avaaminen laskisi hintoja ja toisi lisää verotuloja vähentyneen alkoholin matkustajatuonnin myötä”.

– Alaikäisten alkoholinkäyttö on vähentynyt viimeisen 15 vuoden aikana, joten uudistus ei muuttaisi alkoholin kulutuksen määrää. Lisäksi on todettu, että jo nyt tehtyjen alkoholisääntelyn huojennusten jälkeen ei alkoholin kulutus ja sen myötä terveydelliset haitat ole merkittävästi kasvaneet – pelotteluista huolimatta, aloitteessa todetaan.

– On myös huomioitava, että aikuiset saavat juotavansa jo nyt halutessaan Alkosta, joten kyse on lähinnä vain tavallisten ihmisten arjen helpottamisesta. Oleellista on, että muuttamalla myyntikulttuuria vastaamaan paremmin eurooppalaista mallia, voimme muuttaa alkoholin käyttöön liittyviä asenteita terveempään suuntaan.

– Lisäksi konjakkia on jo kauan otettu lääkkeeksi, ja maltillisesti nautittuna sen hyödyt niin sielun kuin ruumiin hyvinvoinnille ovat kiistattomat. Joensuun kokoomusnuoret ry. esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että lainsäädäntötyö konjakin myyntiin ruokakaupoista kaikkina vuorokauden aikoina sekä mukaan myynti ravintoloista sallittaisiin.