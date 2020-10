Joe Bidenin testitulos negatiivinen

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokas ei ole toistaiseksi saanut koronatartuntaa.

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden kertoi perjantai-iltana Twitterissä, että hänen ja vaimonsa koronatestien tulokset ovat olleet negatiiviset.

Presidentti Donald Trumpin vaimo Melania Trump puolestaan kertoi Twitterissä perjantaina alkuillasta Suomen aikaa, että hänellä on lieviä oireita, mutta hän voi yleisesti ottaen hyvin.

– Odotan nopeaa parantumista, hän twiittasi.

Biden on toivottanut Twitterissä Trumpeille pikaista paranemista.

Valkoisesta talosta on kerrottu, että Trumpin hallinnon ydinjäsenet ovat olleet koronatesteissä ja kaikkien tulokset ovat olleet negatiivisia.

Ketään ei ydinhenkilöä erikseen mainittu nimeltä, mutta esimerkiksi varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole koronatartuntaa.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020