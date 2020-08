Joe Bidenin pöydällä on tämä Harald Hirmuisen strippi

USA:n demokraattien nimittämän presidenttiehdokkaan Joe Bidenin työpöydällä on jo vuosikymmeniä ollut kehystettynä kahden ruudun sarjakuva Harald Hirmuisesta.

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa viikinkipäällikkö Harald vaikuttaa pelastautuneen uppoavasta laivasta merellä karikolle. Hän levittää kätensä ja kysyy taivaalta ”miksi minä?”. Salamat ja myrsky mylvivät. Toisessa ruudussa taivaasta tulee puhekupla, joka vastaa ”miksi ei?”.

Tässä PBS:n haastattelussa Joe Biden kertoi sarjakuvan muistuttavan häntä siitä, että monet ihmiset käyvät läpi paljon pahempiakin asioita kuin hän. Niistä päästään yli toisten koskettaessa ja lohduttaessa.

Joe Biden menetti 1972 vaimonsa ja yksivuotiaan tyttärensä kolarissa ja myöhemmin 46-vuotiaan poikansa aivosyöpään.

